К 4 июля в Центризбирком Кыргызстана поступили 13 заявлений о самовыдвижении кандидатом на должность президента страны. Среди подавших такое заявление – бывший премьер-министр, лидер партии «Республика - Ата-Журт» Омурбек Бабанов, пишет сегодня ИА Фергана.

Напомним, о намерении выдвинуть Бабанова своим кандидатом парламентская фракция «Республика - Ата-Журт» сообщила еще 14 февраля. Однако политик предпочел выступить в качестве самовыдвиженца. Его решение было поддержано народным курултаем (съездом делегатов со всех регионов страны) 1 июля.

Бабанов заявил, что «Кыргызстан должен войти в десятку лучших для жизни стран по Индексу процветания, в число лучших для жизни по всем составляющим. Основа решения всех насущных проблем республики – это экономика. Экономика – это лошадь, а политика – телега. Но никак не наоборот. Государство должно стать не соперником и регулятором, а равноправным партнером для бизнеса и общества», - передаёт «Заноза».

Кроме заявлений 13 самовыдвиженцев в ЦИК поступили также решения двух политических партий о выдвижении своих кандидатов: Темира Сариева хочет видеть главой государства «Ак-Шумкар», Бакыта Торобаева - «Онугуу-Прогресс».

Выборы президента Кыргызстана назначены на 15 октября 2017 года. Прием заявлений от кандидатов завершится 15 августа. Предвыборная агитация пройдет с 10 сентября по 14 октября. Омурбек Бабанов рассматривается экспертами как один из наиболее сильных и реальных кандидатов на пост главы государства.