Мэр мексиканского города Сан-Педро-Хуамелула Виктор Агилар (Victor Aguilar) женился на самке крокодила. Об этом сообщает издание Daily Mail.

За день до свадьбы крокодила крестили. Перед церемонией рептилию облачили в белое платье и надели на голову венок. Кроме того, ей связали челюсти, чтобы она не покусала жениха.

По традиции, сохраняемой с XVIII века, мэры Сан-Педро-Хуамелула каждый год венчаются с крокодилами. Местные жители верят, что это приносит удачу рыбакам.

«Этим обрядом мы просим, чтобы урожай был хорошим, чтобы море и лагуны дали нам пищу, в которой мы нуждаемся, и чтобы у людей здесь все было хорошо», — сказал Агилар.

В 2016 году сообщалось, что житель одной из стран Юго-Восточной Азии женился на трехметровой кобре.