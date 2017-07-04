Церемония запуска проекта CASA-1000 с участием глав правительств Таджикистана, Кыргызстана, Афганистана и Пакистана, 12 мая 2016 года, Таджикистан

По приглашению Президента Таджикистана Эмомали Рахмона 6 июля в Душанбе состоится трехсторонняя встреча лидеров Таджикистана, Афганистана и Пакистана.

«В рамках встречи будет обсуждаться широкий перечень вопросов взаимодействия трех стран в сферах политики, экономики и безопасности», - сообщает департамент информации МИД РТ.

Отмечается, что среди экономических проблем основное внимание будет уделено торговле и инвестициям, энергетике, транспортной инфраструктуре и усилению контактов между деловыми кругами трех стран.

В центре внимания сторон также вопросы дальнейшей поддержки усилиям правительства Афганистана по обеспечению мира и социально-экономического развития страны и совместной эффективной борьбы с угрозами региональной и международной безопасности.

Ожидается, что по итогам Душанбинской встречи будет принято Совместное заявление руководителей трех стран, направленное на всеобъемлющее партнерство, создание новых механизмов взаимодействия в ключевых направлениях сотрудничества и придание нового импульса региональным процессам.

Ранее сообщалось, что завтра вечером в Душанбе прибудет премьер-министр Пакистана Мухаммад Наваз Шариф. Кстати, его визит будет носить официальный статус. Он проведет переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Утром 6 июля в Душанбе ожидается прибытие президента Афганистана Мухаммада Ашрафа Гани и премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

Сегодня утром УГАИ МВД Таджикистана попросило граждан воздержаться от поездок по трассе Душанбе-Чанак 6 июля.

"Управление государственной автоинспекции МВД Таджикистана доводит до сведения граждан, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения в ходе проведения мероприятия проекта CASA-1000 6 июля с 06.00 по 18.00 движение всех видов транспортных средств на автотрассе «Душанбе-Чанак» от махалли «Варзобская ГЭС» до местности «Такфон» Айнинского района будет ограничено", - сообщало УГАИ.