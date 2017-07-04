Жизнь без электрической энергии практически немыслима в современном мире, и тем более в Таджикистане, где ей нет равной альтернативы. И при этом спорные ситуации между потребителями и энергосбытом не редкость. Об одной из таких в своем письме рассказал читатель «АП».

Обращение в редакцию

В редакцию «АП» обратился столичный житель Азамат Негматуллаев, который рассказал свою историю.

- В мае я взял часть своего отпуска и с семьей выехал отдыхать на двенадцать дней. С учетом дороги половину месяца дома мы отсутствовали, соответственно не пользовались коммунальными услугами, в том числе и электричеством полмесяца. В среднем зимой счетчик набегает на 200 сомони, в летнее время - примерно сто сомони, - говорит Негматуллаев.

По словам читателя, электросчетчик установлен внутри его квартиры и если нет никого, то контролер энергосбыта не может попасть в квартиру и посмотреть показания счетчика.

- Контролер нашего дома оказался «изобретательным», - продолжил Негматулллаев. - После того как мы вернулись из отпуска, в дверях квартиры нашли квитанцию от энергосбыта на 250 сомони. Моему возмущению не было предела, и я прямиком направился в Душанбинские горэлектросети. После расспросов в кабинетах меня направили в общий отдел, где мне пояснили, что если я хочу обжаловать действия контролера или не согласен с предъявленным счетом, то мне необходимо собрать целый список документов - от заявления до фотографий счетчика. «У вас есть телефон, можете сфотографировать этот список на стене», - сказала хозяйка кабинета. Что я и сделал. Что удивительно, этот список почему-то был подписан не руководителем горсети, руководителями подразделений, а заместителем главбуха.

Читатель недоумевал, для чего нужно собирать массу документов.

- Наверное, при обращении в правоохранительные органы потребуется меньше документов, - возмущается Негматуллаев. - И почему эти списки утверждает не руководитель, а зам главбуха горэлектросети?

По данным Исполнительного комитета Электроэнергетического совета СНГ, средний тариф на электроэнергию за 1 киловатт-час составляет: в Узбекистане — 3,9 цента, в России — 4,59 цента, в Азербайджане — 3,3 цента, в Армении — 8,38 цента, в Беларуси — 10,93 цента, в Молдове — 8,91 цента, в Украине — 6,52 цента. В Таджикистане тариф на электроэнергию составляет 1,86 цента за 1 киловатт-час.

Непонятный список

Для прояснения ситуации мы решили посетить ОАО «Шабакахои баркии Душанбе» (Душанбинская горэлектросеть) и пройти путь нашего читателя.

Для начала мы зашли в тот самый общий отдел. Там на стене мы увидели вывешенную подписанную заместителем главного бухгалтера ОАО «Шабакахои баркии Душанбе» З.М. Хасановым информацию: «В случае выявления нарушений контролеров электросетей по завышению показателей электросчетчиков для их исправления необходимо предоставить следующие документы: завизированное заявление на имя руководства горэлектросети, заключение технической экспертизы, фото электросчетчика, завизированная руководством подразделения и согласованная с правовым отделом объяснительная контролера, квитанция об оплате, акт аннулирования или копия техэкспертизы или копия акта приемки или аннулирования, копия паспорта абонента».

Мы решили сразу же получить комментарии у руководства столичного энергосбыта, в подчинении которого находятся контролеры Душанбе.

- К нам часто обращаются с жалобой, например как в случае с вашим читателем, - говорит один из наших собеседников. - К сожалению, есть факты нарушений со стороны контролеров, и мы применяем дисциплинарные меры к ним. Строго следим за тем, чтобы контролёры не грубили населению, терпеливо и грамотно отвечали на их вопросы, умели правильно разъяснить, где и как оплатить услугу. Но, как показывает практика, нередко жалуются на контролёров те люди, которые сами занимаются нарушением. Несмотря на дешевизну тарифов, энергетики говорят об участившихся случаях хищения электроэнергии. Службы энергосбыта часто проводят рейды по выявлению случаев укрывательства либо хищения использованных киловаттов.

По словам руководителей энергосбыта ОАО «Шабакахои баркии Душанбе», в соответствии с Правилами пользования электрической и тепловой энергией, если не предоставляется возможным снять показания электросчетчика, начисления производятся по среднемесячному расходу электроэнергии.

- Перечень документов, которые вы и ваш читатель видели на стене в общем отделе, не имеет ничего общего с правилами и к абонентам не имеет отношения. С этой ситуацией мы разберемся, в том числе и с тем, почему он был подписан замглавбуха, кто составлял его. Сейчас же его уберут, чтобы более не вводить в заблуждение абонентов. Теперь вернемся к первой части вопроса читателя. Если в ваше отсутствие вам были записаны «не отработанные» киловатты, то есть два варианта решения вопроса. Первое - оплатив всю сумму, вы можете сжигать электроэнергию до того «порога». Или можете предоставить только заявление и последние показания счетчика, больше ничего другого не нужно.