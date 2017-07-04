Азиатская футбольная конфедерация огласила новый рейтинг для клубных соревнований (AFC CLUB COMPETITIONS RANKING). Таджикистан в нем занял 20-ю строчку.

На сайте Азиатской футбольной конфедерации сообщается, что лидером рейтинга являются (ОАЭ (95,428 очков), на втором и третьем месте расположились Южная Корея (89,182) и Катар (82,977) соответственно. Узбекистан — девятый, Туркменистан — 27-й, Кыргызстан — 31-й.

Рейтинг стран составляется на основании результатов всех клубов ассоциации в Лиге чемпионов и Кубке АФК за последние четыре сезона, в учет также берутся очки в рейтинге ФИФА (30%).

Очки за клубный рейтинг и рейтинг сборных складываются, что дает общий рейтинг АФК.

Сейчас в активе Таджикистана 22.312 очков, и он занимает 20-ю позицию. Строчкой выше — Бахрейн, строчкой ниже — Филиппины. Всего в рейтинге представлено 46 стран.