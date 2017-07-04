Настала пора арбузов. Как их выбирать, и о чем нужно помнить, употребляя сладкую бахчевую культуру, рассказывает партнер "АП" - "Открытая Азия онлайн".

Конечно, уровень нитратов покупателям определить на базарах невозможно. Но для сведения - допустимой нормой является 60 миллиграммов на килограмм. Большая доза плохо сказывается на здоровье человека.

ЕСЛИ ВЫ ОТРАВИЛИСЬ

Если вы отравились арбузом, то, скорее всего, у вас будут сильные боли в животе через несколько часов после употребления, диарея и рвота. Если в арбузах много химикатов, то возможна аллергическая кожная реакция. Тогда лучше обратиться к врачу. В случае простого дискомфорта можно обойтись промыванием желудка.

Взрослому человеку надо выпить около 3 литров чистой теплой воды, вызвать рвотный рефлекс. Когда полегчает - принять несколько таблеток активированного угля.

Врачи напоминают, что лучше не есть арбуз на голодный желудок. При его переедании у гипертоников может повыситься давление, у людей с проблемами сердца могут усилиться симптомы сердечной недостаточности.

Если у вас проблемы с почками, то в большом количестве арбуз употреблять тоже не рекомендуется.

В Таджикистане в этом году уродился богатый урожай арбузов. Причем появились они на рынках страны чуть раньше, чем обычно, и уже в середине июня можно было купить очень спелую и сочную ягоду. Стоимость арбузов на рынках сегодня составляет от пяти до пятнадцати сомони (1-1,2$) в зависимости от веса.

КАК ВЫБРАТЬ АРБУЗ

- Арбуз должен быть темно-зеленым со светлыми полосками.

- Корка должна быть с глянцем, если продукт матовый, скорее всего, там слишком много нитратов.

- Хвостик должен быть желтоватым и подсушенным. Желтое пятно на боку означает, что арбуз дозревал на солнце.

- При похлопывании арбуз должен звонко гудеть. Если он незрелый, то у него плотнее мякоть, следовательно, звук будет распространяться с трудом.

- При сжатии спелый арбуз всегда потрескивает.

- Созревший арбуз останется на плаву, если его опустить в воду.

- Рекомендуется покупать арбузы средних размеров - 5-7 кг.

А мы решили к этому добавить лайфхак, что можно сделать из арбуза, и как легче и красивее его разрезать и съесть: