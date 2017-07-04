Чемпион Таджикистан по футзалу – душанбинский клуб «ДИСИ Инвест» впервые в истории республики провел международный товарищеский матч. В Бишкеке чемпион Таджикистана провел матч с победителем чемпионата Кыргызстана – командой «Алга» и выиграл со счетом 4:2.

Свой первый международный матч команда ФК "ДИСИ Инвест" начала очень хорошо, поймав на контратаке бразильский легионер Морено открыл счет отправив мяч в сетку ворот соперника сыграв на добивание.

В начале второго тайма счёт увеличил опять Морено, который убежал на рандеву с голкипером соперника.

Третий гол забил еще одни легионер – иранец Амин Насруллозаде, который присоединился к команде совсем недавно.

Затем инициативу перехватили хозяева и в считанные минуты смогли сократить счет до минимума.

За несколько минут до конца тренер хозяев Канимет Аралбаев сняв вратаря выпустил пятого полевого чтобы разыграть лишнего, но Рахмонали Шарипов перехватив мяч дальним ударом поразил пустые ворота хозяев, установив тем самым окончательный счет 4:2.

Эти команды, которые готовятся к участию в клубном чемпионате Азии, проведут еще один матч между собой.

Как сообщил спортивный директор ФК «ДИСИ Инвест» Нодир Дусматов, после возвращения из Бишкека команда продолжит подготовку в Душанбе. А 17 июля транзитом через Дубай команда вылетает в Хошимин, где состоится групповой этап клубного чемпионата Азии по футзалу.

Первую игру таджикские футзалисты 21 июля проводят против прошлогоднего финалиста этого турнира - иракского клуба «Нафит Аль-Васат». Затем «ДИСИ Инвест» сыграет с командами «Вамос» (Индонезия) и «Ар-Раййан» (Катар).

"ДИСИ Инвест" – футзальный клуб из Душанбе, ранее он был зарегистрирован «Роял Паб». Команда - обладатель Кубка и Суперкубка Таджикистана, неоднократный призер чемпионата серии "А", и наконец чемпион сезона 2016 года.

В преддверии клубного чемпионата Азии, где впервые буде представлен Таджикистан, команда усилилась игроком национальной сборной Ирана Амином Насруллозаде.

Президент клуба Исматулло Давлатов отмечает, что его клуб серьезно поработал на трансферном рынке, чтобы усилить команду для участия в азиастком клубном первенстве. «Турнир обещает быть очень сложным для нас, так как мы впервые были допущены на столь масштабный турнир. У нас большие амбиции». – говорит руководитель команды.