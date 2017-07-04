Заместителем генерального директора Агентства по науке и технологиям Узбекистана назначен 25-летний Олим Туйчиев. Он занял этот пост согласно постановлению кабинета министров РУ, сообщает Подробно.uz.

Молодой человек будет руководить деятельностью четырех отделов: трансфера технологий и проведения инновационных ярмарок, развития международного научно-технического сотрудничества, информационно-коммуникационных технологий, координации деятельности послевузовского образования.

В настоящее время Олим Туйчиев также является магистрантом Туринского политехнического университета в Ташкенте.

В рамках прошедшего в понедельник в Ташкенте заседания международного пресс-клуба он озвучил пять, на его взгляд, главных задач, которые он должен реализовать на новом посту

Молодой человек считает, что сегодня, в первую очередь, при распределении квот докторантуры необходимо работать не с министерствами и ведомствами, а непосредственно с производственными предприятиями. На его взгляд, это положительным образом скажется на подготовке именно тех научных кадров, в которых есть острая необходимость.

По мнению Туйчиева, вторая его задача состоит в том, чтобы содействовать созданию отдела по поддержке молодых ученых и стартапов.

При этом новый замгендиректора АНТ считает, что работать как с молодыми учеными нужно не только с магистрантами и студентами, но и с учениками школ, колледжей, лицеев и вообще со всеми, кто решил отдать себя науке.

Другим не менее важным в своей новой работе Олим Туйчиев также выделил направление, связанное с созданием мини-технопарков. В этом контексте молодой назначенец упомянул слова президента, который сказал о том, чтобы выпускники 11-х классов проходили шестимесячные стажировки в таких мини-технопарках. Это ведет к формированию у них понятия об инновационном бизнесе, делает их идеи более реалистичными и жизнеспособными.

При этом Туйчиев, ссылаясь на данные Всемирного экономического форума, также отметил, что самые высокие показатели развития сегодня у стран с активным внедрением инноваций. По его мнению, Узбекистан тоже обладает такими ресурсами, условиями и возможностями.

"Только наша молодежь иногда сомневается в своих силах. Смогу ли я? Куда мне устроиться после школы? Какую буду получать зарплату? Многих молодых людей мучают эти вопросы. Вместо этого надо со школьной скамьи спрашивать себя: чем я должен заняться, какой бизнес мне открыть?" — поделился молодой управленец.

Олим Туйчиев отметил, что молодежь сегодня надо активно вовлекать в науку и технологии, со школьной скамьи объяснять прикладное значение тех предметов, которые преподаются ученикам.