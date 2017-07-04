В столицу Таджикистана из Казахстана направляется колонна пассажирских такси, предназначенных для Душанбе. Тысяча новых автомобилей марки JAC и Peugeot казахской сборки будут выпущены на дороги столицы вместо трехсомоновых такси №3 и №8.

Как сообщил «АП» замдиректора компании «Холдинг Азия Групп Таджикистан» Султон Камолов, колонна из 1000 автомобилей, которые прибыли в РТ из Казахстана, уже находятся на территории Худжанда, и к вечеру, как ожидается, они прибудут в Душанбе.

«Новые такси «Азия-Экспресс» будут курсировать по центру столицы, оплата за проезд будет производиться по счетчику», - сказал он.

Напомним, что сегодня стоимость проезда на такси "Азия-Экспресс", курсирующих по городу, стоит 2,5 сомони за один километр. Плюс клиент оплачивает стоимость проезда такси от стоянки до пассажира.

Камолов не стал отвечать на вопрос, во сколько обошлись эти такси компании.

Таджикская сторона подписала меморандум о сотрудничестве с казахстанской компанией Allur Group весной. В рамках соглашения в нашу страну будут поставлены 2000 автомобилей JAC и Peugeot. Общая стоимость контракта оценивается в 24 миллиона долларов США.

«В феврале нынешнего года президент страны Эмомали Рахмон во время встречи с активом города отметил о необходимости наведения порядка в пассажирском транспорте города и обновления таксомоторного парка Душанбе, - рассказал ранее Камолов. – На этом собрании руководство компании обязалось в течение двух лет вывести на улицы столицы до 2 тысяч новых такси. Согласно данному обещанию, мы и подписали это соглашение с казахской компанией AllurGroup".

По словам Камолова, остальные автомобили будут доставлены в Таджикистан в течение двух лет, и ими поэтапно будет заменен устаревший таксопарк столицы и её окрестностей.

По согласованию с руководством города, водителей на новые такси будут выбирать на основании конкурса. В первую очередь, предпочтение будет отдано водителям такси, ранее работавшим на маршрутах №3 и №8 (трехсомоновые такси – прим. ред). Причем, на основании договоров, водители смогут приобрести эти автомобили, оплатив их стоимость по ходу работы, в течении трех лет.

В настоящее время компания «Азия-Экспресс» имеет в своем распоряжении 100 легковых автомобилей-такси марки КИА и «Тойота», которые будут обслуживать душанбинцев до 2020 года, после чего будут выставлены на продажу.