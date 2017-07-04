Кажется, лета в Москве не будет. 30 июня в городе прошел очень сильный ливень. В начале июля ситуация не изменилась — в столице продолжает идти дождь, а температура воздуха не поднимается выше 20 градусов. Метеорологи обещают, что весь июль будет прохладным и дождливым. Погодные аномалии происходят не только в Москве, но и в других городах Центральной России.

Глава МЧС РФ Владимир Пучков на селекторном совещании в ведомстве, где затрагивались вопросы готовности властей к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в ближайшие месяцы, заявил, что прогнозы погоды на июль неблагоприятны. В России «будут катаклизмы», передает слова министра «Интерфакс».



«Июнь был сложный и напряженный. Прогноз погоды на июль свидетельствует о том, что у нас будут катаклизмы», — цитирует Пучкова агентство.

Медуза

Глава МЧС среди возможных опасных явлений перечислил высокий уровень осадков, резкие перепады температур и температурные максимумы, высокую скорость ветра.

Напомним, непогода, накрывшая Москву 30 июня, повлияла на работу авиакомпаний мира, были отложены и задержаны сотни рейсов.

Непогода повлияла и на расписание таджикских рейсов в Россию, и эти перебои вызвали резонанс у таджикских пассажиров.

На Москву и Подмосковье 30 июня обрушились сильный дождь с грозой и градом. По данным Гидрометцентра России, такого ливня 30 июня в столице не было с 1923 года — за день выпало почти треть месячной нормы осадков.