АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 4 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

- В Ереване состоится заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ, на котором обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности. В нем примет участие министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Аслов.

- В Таджикистане пройдет турнир под эгидой Центрально-азиатской футбольной Ассоциации среди юношеских сборных «CAFA Cup-2017 – U-15». Во вторник сыграет на стадионе в Гиссаре в 17:00 пройдет матч Узбекистан – Иран, а в 20:00 – Афганистан-Таджикистан. В Душанбе в этот день в 18:00 на Центральном республиканском стадионе состоится матч между сборными Туркменистана и Кыргызстана.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 4 ИЮЛЯ

1939 – Открылся первый съезд учителей-отличников Таджикистана.

1970 - Открытие Института востоковедения АН Таджикистана - ныне Институт востоковедения и письменного наследия АН Таджикистана.

2001 - Был убит председатель ассоциации «Мазда-Ясна» Рудаки Самадов.

2002 - Президент РТ подписал Постановление «Об утверждении стратегического плана приватизации объектов госсобственности на 2002-2004гг.», согласно которому большинство государственных объектов могут быть переданы в частные руки.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 4 ИЮЛЯ

1932 – Родился писатель Хайрат Шанбезода.

1940 – Родился писатель, журналист, Заслуженный работник культуры Таджикистана Бахтиёр Муртазоев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 4 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с, местами усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 23-28 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, местами усиление до 10 -15 м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 37-42 тепла, в предгорьях ночью 14-19 тепла, днем 30-35 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 12-17 тепла, днем 27-32 тепла, по ВГБАО ночью 2-7 тепла, днем 15-20 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 22-27 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Худжанд - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9, временами усиление до 13-18 м/c. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9, временами усиление до 13-18 м/c. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 35-37 тепла.