О том, сколько золота нужно подарить дочери-невесте, чтобы не ударить в грязь лицом перед будущими родственниками, и на что обратить внимание при покупке приданного, рассказывает генеральный директор ювелирного центра «Таджик Кристалл» Умед Абдурахмонов.

Сколько вешать в граммах?

Испокон веков мужчины доказывали свою любовь к женщине и восхищение ее красотой, преподнося ей в дар дорогие украшения.И, пожалуй, свадьба в этом отношении – это такое знаменательное событие, когда у мужчины есть все поводы проявить себя с самой лучшей стороны. Тем более что дорогие подарки для невесты – это своего рода инвестиции в будущее своей семьи.

Поэтому золотые украшения в качестве подарка на свадьбу – тренд вне времени и не имеет географических границ. Золото считается универсальным подарком для большинства стран мира. К примеру, в Индии жених должен подарить родителям невесты не меньшедвух килограммов золота, только в этом случае, девушка даст свое заветное согласие. Но, увы, многие индусы, у которых нет материальной возможности совершить такое подношение, лишены радостей семейной жизни. К счастью, в Таджикистане, хоть и ценят золотые украшения в качестве подарков, но таких драконовских законов нет. В нашей стране даже на уровне государства (Закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов»), стараются минимизировать расходы, связанные со свадебными торжествами. Значит, у людей есть возможность выбрать золотые украшения с учетом своего достатка. Как это сделать правильно – я сейчас расскажу.

Эконом и бизнес-класс

Без золотого приданного таджикская невеста не обходится, впрочем, в зависимости от достатка семьи, можно выбрать как бюджетный вариант, так и дорогой. Если сделать это правильно, то и тот и другой варианты будут выглядеть достойно.

Итак, таджикская невестаполучает подарки в виде золотых украшений с двух сторон – от своей семьи и семьи жениха.

Если брачующиеся хотят с первых дней создать прочный финансовый фундамент, в этом случае родители невестыпреподносят в приданое дочери, как минимум:

Пару золотых сережек в национальном стиле;

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Золотой комплект, состоящий из колье, пары серег, браслета и кольца;

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Два золотых браслета – национальный и современный, три кольца, пару повседневных серег, а также одну цепочку с подвеской.

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В свою очередь сторона жениха дарит невесте первое золото во время сватовства. Это может быть кольцо, браслет или комплект стоимостью до 1500 сомони. И последний свадебный подарок уже полноправные свекор и свекровь дарят своей снохе во время национального мероприятия «рубинон» сразу после свадебного торжества. Чаще всего дарят золотой комплект.

После сватовства жених и невеста выбирают обручальные кольца. И если мужчины не сильно привередливы, и могут остановиться на обручальном кольце из серебра, то кольцо невесты может быть настоящим произведением искусства. Сейчас пользуются спросом кольца с королем драгоценных камней – бриллиантом; форма, огранка и размер таких колец поражают воображение, а бедниму жениху остается только исполнять капризы своей возлюбленной.

В случае выбора бюджетного варианта золотого приданого, можно остановиться на следующем наборе:

Золотые национальные серьги;

Одно золотое кольцо в национальном стиле

Комплект(колье, серьги, браслет, кольца), выполненном из серебра с золочением. Это является отличным выходом, так как внешне они ничем не будет уступать золотому аналогу;

Паре повседневных золотых серег и кольца.

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Принимая во внимание большие денежные расходы, предстоящие обеим сторонам, с 1-го июля 2017 года ювелирный центр «Таджик Кристалл» запускает спецпроект «Мы желаем счастья вам», в рамках которого мы будем дарить бонусные сертификаты на 20% от суммы покупки, а также золотые или серебряные украшения молодоженам в подарок и тем, кто только собирается вступить в брак. Для этого молодым людям нужно будет только предъявить регистрационный документ из ЗАГСа при покупке.

Ориентированность на покупку

За годы своей работы в ювелирном бизнесе я отметил два типа покупателей. Первые ориентируются на сбережения, вторые на эксклюзивности изделия. Поэтому, прежде, чем собирать «золотой фонд» невесте, определитесь с приоритетами. Если вы покупаете золото, как запас и гарантию на будущее, лучше выбирать изделия с минимальным количеством камней. Такие украшения будут дороже стоить, если вы когда-нибудь захотите их продать. В том же случае, если вы являетесь ценителями истинного искусства, приобретайте варианты с тонкой дизайнерской работой, которую оценятпо достоинству.

Остерегайтесь подделок

К сожалению, сегодня на ювелирном рынке страны около половины золотых украшений не соответствует указанной на них пробе. Игнорировать этот факт не рекомендую, так как, заплатив за золото более высокой пробы, вы просто-напросто можете получить дешевый аналог, даже не подозревая об этом. Поэтому старайтесь приобретать золотые изделия с государственной пробой, подтвержденной Госпробирнадзором при Министерстве финансов РТ.

Не пренебрегайте основными правилами - они придуманы для вас

Выбирать украшение из золотанужно взвешенно и точно в виду немаленькой стоимости такого подарка. Нередко бывает, что девушка получает в подарок дорогостоящее и с любовью преподнесенное ювелирное изделие от жениха, а радости от такого подарка – нет, потому что оно не к лицу или не по размеру. Поэтому выбирать ювелирное изделие в подарок нужно правильно. Так, при покупке кольца необходимо учитывать: размер пальца, на котором будет носиться это кольцо, а также размер, форму и количество драгоценных камней, если таковые имеются. Камни не должны цепляться за одежду.

Выбирая цепочку или ожерелье, необходимо знать об особенностях материала изделия, определить желаемую длину и ширину, размер звена и вид плетения (бисмарк, якорная цепь, змейка, жгут), наличие или отсутствие драгоценных камней. Также нужно помнить, что массивные ожерелья уместны только для особых случаев, носить их днем –дурной тон. На повседневный вариант лучше подобрать нежное колье-цепочку.

При выборе браслета в подарок следует руководствоватьсядлиной окружности запястья девушки, шириной изделия, наличием или отсутствием драгоценных камней, размером звена и видом плетения.При этом стоит помнить, что браслеты с камнями должны плотно облегать руку, а браслеты в виде цепочки или обруча свободно лежать на руке.

При выборе подвескинеобходимо абсолютно четко сопоставлять характеристики кулона с характеристиками цепочки, на которой он будет носиться. Кулон и цепочка должны гармонично дополнять друг друга и соответствовать по размеру, материалу, стилю. Драгоценные камни должны быть созвучны по форме и цвету. Если вы остановились на покупке только подвески, то подумайте, есть ли у невесты соответствующая цепочка, и какой вес она выдержит. Золото имеет свойство стираться. Если подвеска будет тяжелой, то звенья цепочки согнуться. Вес кулона не должен превышать 80% веса цепочки.

Но самый сложный выбор предстоит при покупке серег. В выборе серёжек в подарок учитываются не только параметры ювелирного изделия, но и тип лица, размер и форма ушей, даже высота прокола мочек уха. Если вы не знаете всех перечисленных выше параметров, то лучше остановить свой выбор на повседневной паре сережек с английским замком, он стандартный. Или сережках-гвоздиках.

Кстати, в Ювелирном центре «Таджик Кристалл» можно поменять украшение в течение 10 дней после покупки, если оно не подошло обладательнице по типу лица, а также воспользоваться услугой уменьшения или увеличения кольца. Приятным бонусом является и бесплатный ремонт приобретенных в ювелирном магазине украшений в течение года.

Если вы затрудняетесь с выбором ювелирного украшения в подарок, презентуйте сертификат или подарочную карту ювелирного центра «Таджик Кристалл». Разнообразный номинал сертификатов позволит сделать подарок с учетом предполагаемой суммы, а ваша будущая супруга сможет самостоятельно подобрать украшение и рассчитаться такой картой.

Компания «Таджик Кристалл» была создана в 2002 году, она является первой ювелирной компанией, которая открылась в годы независимости Таджикистана. Здесь можно найти качественные, изящные,ювелирные изделия на любой вкус. Кроме того, ювелирный Центр «Таджик Кристалл» занимается производством, ремонтом и продажей ювелирных камней и оборудования.

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