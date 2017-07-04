10 мая глава Дагестана Рамазан Абдулатипов посетил Таджикистан и презентовал свою книгу "Мой таджикский народ".

Министерство образования и науки Дагестана распространило документ, датированный 30 июня 2017 года, в котором сообщает, что формирует группы учителей, желающих поработать один год в Таджикистане. К 5 июля уже должны быть сформированы списки желающих, сообщает издание Дагестан.post.

В сообщении отмечается, что Таджикистану нужны учителя русского языка, математики, химии, физики, биологии, информатики со стажем педагогической работы не менее пяти лет.

Планируется, что российские учителя смогут отработать там один год с возможностью в дальнейшем продлить контракт. На время работы в Таджикистане, за учителем обещают сохранить его рабочее место.

Отмечается, что таджикская сторона обеспечит учителей жильём и бытовыми условиями, оплатит авиаперелёт. Оплата труда учителя в Таджикистане, как гласит документ, будет соответствовать средней зарплате местного учителя – примерно 14 тысяч рублей. В свою очередь, Министерство образования и науки России будет доплачивать российским учителям по 60 тысяч рублей, предоставит медстраховку и расходы на транспортировку багажа.

Отмечается, что преподавать учителя из Дагестана будут в президентских лицеях Тажикистана.

Издание отмечает, что списки учителей (а также резюме и фото), готовых вылететь в Таджикистан, должны быть представлены руководством городских и районных образовательных учреждений в министерство образования и науки Дагестана до 5 июня этого года.

Напомним, 10 мая глава Дагестана Рамазан Абдулатипов посетил Таджикистан, где встретился с президентом этой страны Эмомали Рахмоном.

Комментируя итоги встречи с руководством Таджикистана, Абдулатипов сказал: «Много внимания было уделено и вопросам изучения русского языка. Российское посольство по-прежнему считает необходимым строительство русских школ в Таджикистане. Такое указание уже дано Владимиром Путиным".