New Corresponding Members of the Academy of Sciences of Tajikistan will be elected on July 5, 2017. Among them is President Emomali Rahmon’s press secretary Abdufattoh Sharifzoda, who was nominated by the Teachers’ Training University of Tajikistan.

