Таджикистан и Узбекистан планируют в ближайшее время подписать соглашение о воздушном сообщении. Данный документ призван наладить полноценные воздушные связи между двумя соседями.

Разработка проекта соглашения между правительствами Таджикистана и Узбекистана о воздушном пространстве началась в начале нынешнего года. Окончательный вариант проекта был одарен авиационными властями двух стран в ходе встречи в начале апреля этого года в Ташкенте.

В начале июня правительством Таджикистана подписано постановление, согласно которому министерству иностранных дел страны поручается «в установленном порядке согласовать дату и место подписания соглашения с узбекской стороной».

Министерству транспорта РТ поручено при необходимости внести в текст проекта изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера, и подписать документ от имени правительства Таджикистана.

Между тем, регулярное авиасообщение между Душанбе и Ташкентом начато еще в апреле этого года. Первый рейс состоялся 11 апреля. Полеты по мартшрутут Ташкент-Душанбе-Ташкент осуществляются узбекской авиакомпанией «Узбекистон хаво йуллари».

По словам заместителя начальника управления гражданской авиации министерства транспорта РТ Анвара Нурова, эти полеты выполняются на основе протокола четвертого заседания таджикско-узбекской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прошедшего в конце прошлого года в Душанбе.

По его словам, соглашение призвано расширить и укрепить воздушные связи между двумя странами.

Нуров отметил, что в будущем, наряду с воздушными пассажирскими перевозками, планируется наладить также грузовые перевозки. «Все эти моменты регулируются данным соглашением», - заключил он.