Сегодня продолжается расформирование колхозов и совхозов Таджикистана как пережитка советской эпохи. На их место приходят кооперативы, фермерские хозяйства, арендаторы и субарендаторы. Но они так и не стали эффективными и продуктивными, вызвав тем самым институциональный вакуум в аграрном секторе. В отличие от колхозной системы новые институты управления аграрным сектором не создают постоянные рабочие места, не заинтересованы в развитии социальной инфраструктуры, не ответственны за изобилие на рынках страны и повышение жизненного уровня населения. Главная их цель – получение прибыли.

Эх, были колхозные времена!

Вспоминая обилие сельхозпродуктов на рынках, длинную очередь грузиков, загруженных овощами и фруктами, перед консервными цехами, невольно приходишь к мысли: не следует ли нам возродить колхозы и совхозы?

С распадом колхозов и совхозов исчезли и объекты социальной сферы и инженерной инфраструктуры.

Может, зря их развалили? На протяжении нескольких десятилетий в Таджикистане был положительный опыт коллективного сельского хозяйства, который можно использовать и сегодня для решения проблем обеспечения населения продуктами питания и развития сельской инфраструктуры. Этот шаг позволил бы создать много рабочих мест. Жаль, что нынешние реалии не позволяют вернуться к золотым годам аграрного благополучия.

Самая массовая картина в сельской местности Таджикистана – борьба жителей за пастбища. Каждый год проблема с выпасом – негде пасти скот. Земля занята фермерами, арендаторами, местными олигархами. «Раньше, когда земля была колхозная, не было проблем – заводи, сколько можешь, коз, овец, коров, лошадей, - с умилением вспоминает колхозные годы дед Абдумалик.- Нынче не так, шагу не сделаешь из дома, как окажешься во владениях какого-нибудь богача».

Если поездить по кишлакам и поинтересоваться мнениями местных жителей, то можно увидеть, что они расходятся. Большая часть – за прежнюю колхозную систему, меньшая – против.

Мелкие фермерские хозяйства не в состоянии заменить колхозы – обеспечить рынок, рабочие места, они в основном работают только на свою прибыль и платят налоги государству. Иногда из-под палки их заставляют выделять средства на благотворительность, на ремонт школ и медпунктов, помочь властям провести праздники и другие массовые мероприятия.

А колхозы и совхозы обладали значительным потенциалом в плане производственных зданий, сельскохозяйственной техники и ее ремонтной базы, огромной инфраструктурой и оборудованием социально-бытового назначения, а также разветвленной сетью ирригационных и дренажных сетей и сооружений, дорог и линий электропередачи. Также действовали государственные предприятия, которые оказывали необходимые строительные услуги сельхозпредприятиям, как за счет государства, так и за счет самих хозяйств. Сегодня все это находится в плачевном состоянии, на их возрождение требуются огромные средства, да и восстанавливать их некому.

Часто мы становимся свидетелями, как председатель колхоза объявляет о продаже детсада, клуба и других объектов, о сдаче в аренду земли на один год. На вырученные средства он старается оплатить долги перед государством. Недавно из-за долгов в одном колхозе выставили на продажу одну часть здания своего управления. Территория бывшей фермы, на которой работали более 20 человек, давно реализована населению, сегодня на ее месте красуются дома местных жителей.

Как отмечается в предисловии к Аграрной программе республики, текущее сельскохозяйственное производство не рентабельно и не продуктивно, не создает устойчивые рабочие места, а это привело к массовой миграции трудоспособного населения.

В сельскохозяйственном секторе производят примерно 20% валового внутреннего продукта. Около 70% населения напрямую или косвенно зависят от сельского хозяйства.

Почему люди хвалят советские колхозы?

В СССР колхозы производили продукцию не по своему усмотрению, а выполняли планы сверху. Все советские люди помнят, как на первых полосах республиканских газет в рубрике «Хлопок родине» публиковались таблицы, отражающие ход выполнения госплана районами, колхозами и совхозами. В районной прессе регулярно печатали список бригад и звеньев, сдающих «белое золото» в закрома республики. Так сегодня молодежь интересуется турнирными таблицами футбольных чемпионатов. Раньше люди болели за первенство своих районов в соревнованиях по труду: вот Пролетарский район за день выполнил план на 3 процента и обошел соседей из Науского района – и жители Пролетарского радуются, Яван возглавил таблицу – и яванцы ликуют. Сегодня, конечно, интереснее, как «Барселона» обходит «Реал», или наоборот. Но толку-то в них?

Нельзя сказать, что хорошо – бывшая плановая экономика или нынешняя рыночная. Потому что в обеих системах есть преимущества и изъяны. При обеих системах сельчане имеют приусадебные хозяйства. Если раньше происходило распыление сил и труда между колхозной работой и своим участком, то сегодня в отсутствие работы сельские жители отдают все силы собственному участку, в свободное время нанимаются на сезонные работы к фермерам или арендаторам.

В селах Таджикистана люди в основном хвалят советские колхозы. По их мнению, колхозы и совхозы были неким объединяющим фактором жизни сельчан, помогали ремонтировать школы, дороги, больницы. Их руководство выделяло автобусы для мероприятий жителей. Пенсионер Одина Абдусаломов вспоминает: «В конце 70-х годов в душанбинской больнице умер брат. Мы пребывали в шоке, в растерянности, не знали, как забрать его тело в далекий кишлак. Тут правление колхоза выделило автобус, помогли также провести ритуальные мероприятия. Это я не забуду никогда».

Если нужно было вспахать огород, колхоз давал трактор. Нуждающимся выделяли зерно, сено, уголь. Хозяйство развивалось во всех направлениях: были угодья, молочно-товарные фермы, сады, мастерские - одним словом, колхоз давал работу всему селу.

Бывшая колхозница Гулнисо-апа вспоминает, как председатель колхоза бесплатно возил их однажды в Душанбе, в цирк. Сейчас никто не организует им такие поездки, даже на платной основе.

Будущее за агрохолдингами?

В последнее время на село обратил внимание большой бизнес. Создаются агрохолдинги, некий образец капиталистического колхоза взамен социалистического.

Пока об их пользе населению и государству говорить рано. Но они в отличие от кооперативов, фермеров и арендаторов платят своим работникам лучше. Люди в селе надеются, что они восстановят соцкультобъекты – библиотеки, детские сады, клубы, ирригационные сооружения, линию электропередачи и другое. Рыночная экономика, конечно, не учитывает социальные интересы, а нацелена только на жесткую борьбу за прибыль, тем не менее у людей появится возможность пользоваться землями холдинга в собственных целях. Например, можно будет пасти скот на его пастбищах по договору.

Сегодня есть примеры успешных агрообъединений в Турсунзаде и Хуросоне. На перевале Фахрабад можно увидеть, как за последние годы преобразился пейзаж – плодовые сады радуют глаз каждого посетителя. Мы не спрашивали, чьи эти земли, но местные люди рады, что для них есть постоянная работа. В Турсунзаде поинтересовались положением работников агрохолдинга - они отвечают, что получают нормальную зарплату. Люди говорят, что предприятие помогло их селу трансформатором. Жители надеются на решение многих своих проблем по мере развития этого хозяйства. Поживем - увидим, смогут ли он успешно заменить советские колхозы или нет.