Пятого июля будут избраны новые члены-корреспонденты Академии наук Таджикистана. Среди кандидатов - пресс-секретарь президента Таджикистана Абдуфаттох Шарифзода. Он выдвинут от Педагогического университета страны. О том, почему именно он заслуживает этого почётного звания, рассказывает академик АН РТ Рахим Масов.

Трудовую деятельность Абдуфаттох Шарифзода начал с работы преподавателем истории и обществоведения, основ государства и права в общеобразовательной школе №19 Айнинского района. Затем он работал в Государственной национальной библиотеке имени А.Фирдоуси в качестве редактора научно-исследовательского отдела, одновременно совмещая работу с учёбой на заочном отделении аспирантуры Таджикского Национального университета.

Молодой историк

Появление в печати и научных изданиях самых первых его статей приходится на этот период его деятельности, то есть, 80–ые годы прошлого столетия.

В эти годы в серийном издании «Календарь знаменательных, памятных дат» увидели свет множество статей молодого учёного, посвященных истории создания и развития Аграрного университета Таджикистана имени Шириншо Шотемура, Медицинского университета Таджикистана имени Абуалӣ ибни Сино, Национального университета Таджикистана, Худжандского государственного университета имени Бободжона Гафурова. А также о роли выдающихся личностей в области политики, науки и культуры, как Джабор Расулов, академик Баходур Искандаров, профессор Моёншо Назаршоев, Максуд Шукуров, Аъзам Пулодов и др.

С учётом знаний, навыков и способностей молодого историка его приглашают на комсомольскую работу в ЦК ЛКСМ Таджикистана на должность инструктора, где он прошёл путь до заведующего отделом политики и культуры и набрался полезного опыта и получил прочную комсомольскую закалку.

В 1989 году Абдуфаттох Шарифзода защищает кандидатскую диссертацию на тему относительно развития отрасли высшего образования Таджикистана в 70-80 годах ХХ столетия и докторскую в 2000 году на тему: «Исторический опыт подготовки высококвалифицированных специалистов в высших учебных заведениях Таджикистана», (1946-1991), в которой впервые с научной точки зрения рассматриваются вопросы качества обучения и воспитания, а также материально-технической базы высшей школы и выявляются недостатки. Материалы диссертации напечатаны в книге «Высшее образование в Таджикистане (1971-1991).

В последующие годы, Абдуфаттох Шарифзода как знаток истории высшей школы Таджикистана, продолжает изучение данной темы, пишет ещё несколько подобных статей о развитии данной отрасли в советский период и представляет на суд читателей содержательную, совершенную историю высшей школы Таджикистана.

Качественные изменения системы высшей школы Таджикистана в период независимости также не прошли мимо аналитического подхода учёного в решении любых задач. В своих исследованиях он в числе первых затронул вопросы международных отношений в системе высших школ, введения разностороннего обучения, ступенях бакалавра и магистра, об их плюсах и минусах.

Преподавательская деятельность

В 1993 году Абдуфаттоха Шарифзода приглашают на работу в парламент. Исполняя обязанности советника - главного специалиста Комитета Верховного Совета по науке, образовании и молодёжной политике, помощника и заведующего Секретариатом Председателя Маджлиси Оли, он одновременно занимается преподавательской деятельностью в Таджикском Национальном университете и Государственном педагогическом университете города Душанбе имени Садриддина Айни.

В этот период своей трудовой деятельности Абдуфаттох Шарифзода готовит к печати для истории парламентаризма Республики Таджикистан свои весомые труды, как «Маджлиси Оли Республики Таджикистан» первого созыва, (1995-2000 годы), Санкт-Петербург: Спецлитература, 1998 и «Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан» второго созыва (2000-2005 годы), Москва: Радуница, 2002.

В этих работах впервые история парламентаризма Таджикистана была подвергнута тщательному исследованию. Автор, на основании использованных архивных документов, своим особым видением и восприятием преподносит читателю историю парламента Таджикистана от 20 годов ХХ века до дней приобретения независимости.

В упомянутых выше трудах, с опорой на принятые вновь нормативные правовые акты и с учётом изучения иных сопутствующих документов и материалов прошлых лет, была дана объективная научная оценка первым шагам молодого государства таджиков, деятельности Центрального исполнительного Комитета Таджикистана до 1938 года и Верховного Совета Советской Социалистической Республики Таджикистан.

Также заслуживает особого внимания вклад Абдуфаттоха Шарифзода в подготовку и издание коллективного труда «Бунёди давлатдории навин», (посвящен десятилетию ХYI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан, Москва: Радуница, 2002), который является первой своего рода работой по истории суверенного Таджикистана и написана в соавторстве с известными научными, общественными и государственными деятелями Таджикистана.

Особо важный раздел этой книги, касающийся проведения 16 –ой сессии Верховного Совета Таджикистана и установления государственной власти и независимости в стране, автор преподносит путём всесторонних обсуждений и твёрдых научных выводов.

Работа в парламенте

В 2000 году автор участвует на выборах Маджлиси Оли от избирательного округа №22 Айнинского района и избирается народным депутатом МН МО.

В начале 2000 года утверждается членом комитета по науке, образованию, культуре и молодёжной политике парламента Таджикистана, в том же году - заместитель председателя Постоянной комиссии по науке и образованию Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (город Санкт-Петербург).

В начале 2001 года - председатель Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по депутатской этике и в 2003 - Председатель комитета Маджлиси намояндагон по науке, образованию, культуре и молодёжной политике.

В этот период, пользуясь правом законодательной инициативы, Абдуфаттох Шарифзода принимает участие в разработке и представлении на рассмотрение парламента проектов Закона «Об образовании» в новой редакции, проекта Закона «Об Академии наук» и Закона «О высшем профессиональном образовании».

По инициативе Шарифзода и в соавторстве с ним в честь 20- й годовщины государственной независимости Республики Таджикистан подготовлено 28 многосерийных историко-публицистических видеофильмов. В частности, 20 фильмов, представленные зрителям, посвящены каждому году государственной независимости, а остальные 8 фильмов отражают деятельность Президента Республики Таджикистан и Правительства страны в отдельных сферах жизни общества: древняя история- «Таджики», миротворчество – «Архитектор мира», государственная реформа- «Эмомали Рахмон- основатель новейшей таджикской государственности», дорожное строительство- «Эмомали Рахмон- соединитель границ и сердец», энергетика – «Эмомали Рахмон и энергетическая независимость», сельское хозяйство- «Эмомали Рахмон и продовольственная безопасность», образование- «Эмомали Рахмон-свет просвещения», внешняя политика- «Эмомали Рахмон и мировое сообщество», а также двухсерийный фильм «Эмомали Рахмон- Лидер от судьбы».

Научные исследования

Абдуфаттох Шарифзода совершенствует свою научную и общественно-политическую деятельность посредством участия в обучающих программах и курсах по обмену опытом в Информационном Бюро по делам образования и культуры США на тему: «Изучение опыта Конгресса США» в Вашингтоне (1996 г.), Японском агентстве международного сотрудничества на тему: «Процесс демократизации парламентаризма» в Токио и Киото (Япония) (2002 г), в Общественной Международной организации Великобритании на тему: «Развитие этики и профессиональные стандарты в обеспечении общества» в Лондоне (2002 год) и в специальной программе Доверия к Правительству Австралии на тему: «Изучение системы государственного управления и государственной службы Австралии» в городах Сидней и Канберра (Австралия) (2003г.).

А. Шарифзода является автором более 12 научных, 50 научно-популярных работ и 150 научных и научно-популярных статей по проблемам образования, высшей школы, парламентаризма и истории новейшей государственности Таджикистана, посвященные политической деятельности Основателя мира и национального единства - Лидера нации, президента Эмомали Рахмона и внутренней и внешней политике Таджикистана.

Абдуфаттох Шарифзода, являясь автором серии трудов о повседневной деятельности Лидера нации, президента РТ по сегодняшний день издал 25 томов книг под руководством академика Талбака Назарова и доктора политологических наук Эркина Рахматуллозода. Это отражает обыденную деятельность и несравненный статус Лидера нации в создании и развитии национальной государственности, сплочённости, закладывании основ государства, прекращении гражданской войны, возвращении вынужденных переселенцев, установлении мира и стабильности в обществе, поэтапном внедрении стратегических целей правительства Таджикистана.

Выступая на тему «О миротворческой роли Лидера нации, президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона» на международной конференции «Евразия и Европа: сотрудничество во имя культуры мира и человеческого развития» в декабре 2013 года в городе Париже, ознакомил научное, культурное и политическое сообщество с историческим опытом установления мира в Таджикистане и роли главы государства в нём.

Если с одной стороны в научных трудах, книгах и статьях Абдуфаттоха Шарифзода, в частности, на примерах книг «Эмомали Рахмон и мировое сообщество», «Эмомали Рахмон-соединитель дружбы Таджикистана и России» и «двусторонние переговоры глав Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана на высшем уровне» (2007-2008 гг.) нашли широкое отражение двусторонние отношения Таджикистана со странами СНГ, в том числе, Россией, Казахстаном, государствами-членами Евросоюза, Саудовской Аравией, Катаром, США, Китайской Народной Республикой, с другой стороны перед взором читателей открылись страницы исторических достижений вновь созданной молодой республики.

Научная значимость произведений и статей Абдуфаттох Шарифзода наряду с глубоким исследованием и твёрдой научной логичностью выражается в широком использовании автором в рамках своих исследований уникальных, редких первоисточников, что, в конечном счёте, очень важно для дальнейшего изучения современной истории Таджикистана и может принести разностороннюю пользу как читателям, так и исследователям.

Научная деятельность Абдуфаттох Шарифзода в изучении и исследовании истории высшей школы Таджикистана, истории национального парламентаризма, многосторонней истории периода независимости, внутренней и внешней политики Республики Таджикистан, установлении мира национального единства в обществе, неоценимого вклада в защиту и упрочении государственности таджиков Основателя мира и национального единства-Лидера нации, президента РТ Эмомали Рахмона признана современным таджикским историковедением важным, достойным внимания явлением и свидетельством того, что Абдуфаттох Шарифзода, являясь неутомимым, трудолюбивым исследователем, действительно заслуживает почётного звания члена-корреспондента Академии наук Республики Таджикистан.