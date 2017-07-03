Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев стал инициатором очередной сенсации, назначив 22-летнего Алишера Сайдуллаева замминистра народного образования, сообщает Uznews.uz.



Министр народного образования Улугбек Иноятов представил его на селекторном совещании с участием членов правительства и региональных руководителей.



Сенсационному назначению предшествовал съезд молодежной организации «Камолот» («Совершенство»), который состоялся 30 июня. Это аналог советского комсомола в Узбекистане.

Алишер Сайдуллаев выступил перед президентом РУ на съезде со своими предложениями о перспективе изучения иностранных языков в Узбекистане. Президент, заметив парня, дал поручение о назначении на должность замминистра.

Алишер Сайдуллаев родился 11 июля 1994 в Джизакской области. Окончил Сингапурский институт развития менеджмента в Ташкенте (MDIST). До назначения работал директором учебного центра “Result”.

На этом же съезде молодежи "Камолот" президент страны предложил закрыть организацию и на её базе создать Союз молодежи Узбекистана. Мирзиёев отметил, что "Камолот" не смог превратиться в настоящее массовое молодежное движение. 30 июня по предложению Шавката Мирзиёева отныне будет отмечаться в Узбекистане как день молодежи.