Мэр Душанбе Рустам Эмомали сегодня принял представителей торговых точек и магазинов столичного рынка «Корвон», которые пострадали от пожара 2 июля: огонь уничтожил 285 торговых точек крупнейшего вещевого рынка Таджикистана.

Источник в столичной мэрии сообщили «АП», что мэр дал поручение соответствующим городским инстанциям освободить от арендной платы и единовременных выплат в доход рынка всех пострадавших от пожара торговцев сроком на два года.

По указанию мэра, сгоревшие торговые точки и магазины будут восстановлены в течение 30 дней.

Министерство внутренних дел Таджикистана сегодня обнародовало причину пожара. "По предварительным заключениям экспертов, причиной возгорания на рынке стало короткое замыкание в электропроводах", - сообщили в МВД.

МВД сообщает, что от пожара пострадали 25 магазинов и 260 торговых точек. Огонь уничтожил 480 квадратных метров.

Для тушения пожара были мобилизованы 28 пожарных расчетов, свыше 2 тыс. сотрудников органов внутренних дел республики.

Ущерб, нанесенный пожаром, подсчитывается.

Радио "Озоди"

Сколько раз горел "Корвон"?

Самый крупный пожар произошел на оптовом вещевом рынке «Корвон» 5 сентября 2012 года. Правоохранительные органы тогда заявляли, что пожар на опотовом рынке возник в результате поджога. Тогда огонь уничтожил более 5 тыс. квадратных метров: сгорело 2 тыс. 550 торговых точек, предпринимателям был нанесен огромный материальный ущерб.

В результате пожара тогда погиб один человек, еще четверо получили травмы различной степени.

Тушили пожар 29 пожарных расчетов и 16 автомашин по доставке воды. Но спасти рынок не удалось. В результате пожара понесли материальный ущерб различной степени более 2500 предпринимателей.

В Главном противопожарном управлении МВД Таджикистана заявили, что рынок был подожжен с использованием солярки. «Экспертиза исключила возможность возникновения пожара от замыкания электропроводов или взрыва газового оборудования», - подчеркнули тогда в ГПУ МВД РТ.

Генпрокуратура тогда возбудила уголовное дело по статьям 192 ч.3 (Нарушение правил пожарной безопасности), 322 ч.2 (Халатность) и 309 ч.1 (Диверсия) Уголовного кодекса РТ.

На следующий день после пожара, 6 сентября, тысячи предпринимателей, работающие на рынке, вышли на улицы города Душанбе. Торговцы требовали найти виновных в поджоге.

Торговцы направились в центр Душанбе, где намеревались провести митинг. Толпа была остановлена на «Таджиктекстиле» и возвращена обратно.

Тысячную толпу успокоил мэр столицы Махмадсаид Убайдуллоев, который пообещал восстановить рынок в течение месяца, а также продлить их кредиты в банках.

Стоит отметить, что это было первое за последние годы массовое выступление граждан с открытым протестом и первый случай, когда высокопоставленный чиновник вышел к людям.

Владелец оптового рынка «Корвон» Нуршед Машрабов назначил вознаграждение в размере 150 тысяч сомони (около $30 тыс.) любому, кто поможет найти виновников пожара.

Позднее появились слухи, что поджог могла осуществить некая женщина. На таджикском видеохостинге topvideo.tj появились кадры , как женщина сжигает оптовый рынок «Корвон». На видеозаписи, снятой камерой видеонаблюдения, видно, что в 18:09 женщина в платке с канистрой бензина в руках обходит ряды, производит какие-то действия.

После того, как женщина отошла, в том месте начинает валить дым. На кадрах видно, что у поджигательницы был сообщник: кроме нее, камера запечатлела одного мужчину. К сожалению, они находились слишком далеко от камеры, поэтому их лиц практически не видно.

Найти поджигателей милиции так и не удалось.

Кстати, ни один из предпринимателей, понесших ущерб в результате пожара 5 сентября 2012 года, не застраховал свои торговые точки или товар. Будь иначе, они бы могли получить компенсацию в размере 31 тыс. 654 сомони (более $6,5 тыс.) каждый, отмечали тогда в ГУП «Таджиксугурта», заверяя, что были бы готовы выплатить компенсации всем пострадавшим предпринимателям «Корвона», которые имели страховку.

Оптовый рынок «Корвон» был восстановлен после сентябрьского пожара в течение одного месяца и сдан в эксплуатацию, хотя еще почти месяц на рынке продолжались строительные работы.

Столичный мэр распорядился, чтобы предпринимателей на 5 лет освободили от платы за аренду точек, чека и других всевозможных поборов. Кроме того, их освободили от уплаты за патент до 1 января 2013 года. Позднее предприниматели жаловались, что им все-таки пришлось платить.