Набор приданого для таджикской невесты может быть самым разным, но обязательное условие - в нем должен быть спальный гарнитур.

Вместе с экспертом Мухаррам Султоновой, менеджером душанбинского салона мебели «Ачам», которая знает об этом рынке всё, мы разобрались в тонкостях выбора спального гарнитура.

Происхождение мебели

Конечно, при выборе мебели потребитель, прежде всего, обращает внимание на удобство, размеры, дизайн и стоимость продукта, однако, не менее важный факт – это страна-производитель мебели. Я рекомендую обратить внимание на мебель турецкого производства, в последнее время она динамично завоевывают рынки во всем мире благодаря соотношению цена/качество. Турецкая мебель ничем не уступает европейским аналогам из Италии и Испании, но по цене обойдется в разы дешевле. Кстати, широкое многообразие кроватей, шкафов, прикроватных тумб, пуфов, комодов в стиле классика и модерн класса люкс турецкого производства широко представлены в мебельном салоне «Ачам».

Гармоничность и последовательность в создании интерьера

Дизайн и мебель спальной комнаты имеют ключевое значение для гармоничной атмосферы. Здесь каждая мелочь значима, причем в строгой последовательности: исходные размеры комнаты, цветовая гамма и дизайн интерьера, и лишь потом мебель. Так, если комната небольшая, предпочтение лучше отдавать светлым оттенкам при выборе обоев, элементов декора и мебели, что создаст визуально увеличит пространство.

Согласованность с концепцией дизайна квартиры

Бывают такие случаи, когда, к примеру, невеста является ярой поклонницей роскошной классики, а спальня жениха выполнена в строго выдержанной линии минимализма стиля хай-тек. В этом случае правильнее при выборе спальной мебели все же придерживаться концепции дизайна квартиры, иначе она просто не впишется, и будет выглядеть комично и нелепо. К слову сказать, сейчас большинство современной молодежи стали отдавать предпочтение мебели в стиле хай-тек, ассортимент которого приятно радует своим разнообразием и практичностью в мебельном салоне «Ачам»

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Трендовый белый цвет

Дизайнеры все чаще рекомендуют использовать спальни белого или бежевого цвета. Она может быть украшена пышным или сдержанным декором. Кроме эстетической привлекательности, белый спальный гарнитур удобен и функционален, ведь он будет сочетаться с любым цветом постельного белья.

Кровать всему голова

Несомненно, центр любой спальни – кровать. В первую очередь необходимо обратить внимание на ее ширину. Необходимо выбирать просторные двуспальные модели и ни в коем случае, ради экономии средств или пространства - полуторки. Если площадь спальни невелика, лучше сэкономить на месте, предназначенном для шкафа, отдав предпочтение раздвижной модели. Основа кровати может быть как железной, так и деревянной. Но лучше избегать тех изделий, что состоят из плетений и реек. Лучше приобретать цельные конструкции, так как первые варианты очень быстро выйдут из строя. Изголовье кровати может быть как декоративным, так и практичным. Хорошо смотрятся изголовья, обтянутые кожей или тканью в тон шторам.

Что касается формы кровати, то, на мой взгляд, предпочтение стоит отдавать классическим прямоугольным кроватям, поскольку вычурные замысловатые формы быстро надоедают.

И, разумеется, какой бы красивой ни была кровать, без удобного и экологически чистого матраса комфорта она не принесет. Я рекомендую выбирать ортопедические матрасы из натуральных материалов, что исключает возможность аллергии и искривления позвоночника.

Полный комплект

Дополнить спальный гарнитур можно парой прикроватных тумбочек с выдвижными ящиками, комодом с зеркалом, оборудованным вместительными ящиками, а также бельевым комодом. В спальный гарнитур также обязательно входит шкаф, ведь одеваться удобно именно в спальне, а значит, весь гардероб должен быть под рукой. Гардеробные шкафы должны быть глубиной не менее 60 см. Желательно, чтобы выбранный шкаф внутри был оборудован системой продуманных выдвижных ящиков и вешалок, с помощью которых можно сэкономить место в квартире, и навести идеальный порядок.

Набирает популярность в стране также новый элемент спального гарнитура – прикроватный бенч с выдвижными ящиками для хранения вещей, найти варианты которого можно в салоне мебели «Ачам» по адресу г. Душанбе, ул Ахрори 140.

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