Президент США Дональд Трамп в беседе с лидерами Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ выразил озабоченность затянувшимся конфликтом между Дохой и арабскими странами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома, пишет Коммерсантъ.

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«Он подтвердил важность прекращения финансирования терроризма. Президент также подчеркнул, что единство в регионе имеет решающее значение для достижения целей Эр-Рияда по борьбе с терроризмом и содействия региональной стабильности»,— говорится в сообщении Белого дома.

Тем временем, Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ согласились продлить на 48 часов срок действия ультиматума, предъявленного Катару. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на совместное заявление четырех стран. 

Таким образом, страны согласились с соответствующим предложением Кувейта, выступающим посредником в переговорах с Катаром. Предыдущий срок, предоставленный Катару для ответа на выдвинутые в июне требования, заканчивался 2 июля.

Четыре страны направили требования Катару в конце прошлого месяца. В них от Дохи потребовали разорвать отношения с Ираном, прекратить поддержку экстремистов, завершить вещание телеканала Al Jazeera и закрыть военную базу Турции на своей территории. Однако 1 июля, за стуки до завершения 10-дневного срока, данного на ответ, Катар отказался от выполнения требований. Глава МИД страны назвал предъявленные требования «нарушающими суверенитет».

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Однако глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани сообщил Кувейту, что передаст ответ своей страны на выдвинутые Дохе требования лишь 3 июля.

Напомним, в июне Катар оказался в центре международного конфликта: с ним разорвали отношения Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Коморские острова. Страны объяснили свое решение тем, что Катар якобы оказывал поддержку исламистам. Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн передали Катару список из требований, выполнив которые, Катар сможет вернуть дипотношения с вышеуказанными государствами.