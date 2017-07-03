Бразильская полиция арестовала Луиша Карлоса да Рошу — известного бразильского наркоторговца. Луишу Карлосу да Рошу грозит до 50 лет в тюрьме, сообщает Медуза.

По данным властей, за несколько десятилетий преступной деятельности да Рошу, также известный как Белая голова, заработал на продаже кокаина больше 100 миллионов долларов. В ходе расследования также были изъяты принадлежавшие наркобарону самолеты и автомобили и другая собственность на общую сумму около 10 миллионов.

В операции по поимке Белой головы участвовали более 150 агентов наркополиции и других правоохранительных органов.

Как заявили в полиции, Луиш Карлос да Рошу скрывался от преследования в течение 30 лет. За это время он неоднократно менял имена и перенес не меньше двух операций по изменению внешности.

Находясь в бегах, да Роша продолжал заниматься наркобизнесом. Он создал масштабную сеть по производству и сбыту кокаина. Наркотик изготовляли в джунглях Боливии, Колумбии и Перу, переправляли на небольших самолетах в Бразилию (через воздушное пространство Венесуэлы), а затем продавали в США и Европе.