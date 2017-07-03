На Центральном стадионе Гиссара 3 июля стартует международный футбольный турнир под эгидой Центрально-азиатской футбольной Ассоциации среди юношеских сборных до 15 лет – «CAFA Boys Under-15 Tournament 2017».

Перед стартом соревнований в гостинице «Хаятт Ридженси Душанбе» состоялось предтурнирное совещание, в котором приняли участие официальные лица, представители Федерации футбола Таджикистана, менеджеры команд, а также работники всех служб, обеспечивающие проведение турнира «CAFA Boys Under-15 Tournament 2017. По итогам предтурнирного совещания были утверждены цвета игровых форм, в которых команды проведут свои матчи, сообщить официальный сайт ФФТ.

Отметим, что за победу на турнире поборются юношеские сборные пяти стран – Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Афганистана. Согласно регламенту, турнир «CAFA Boys Under-15 Tournament 2017» пройдет по круговой системе в один круг. Победитель определится по наибольшему количеству набранных очков.

Генеральным координатором турнира является генеральный секретарь Центрально-азиатской футбольной Ассоциации Аваз Максумов (Узбекистан). Роли комиссаров игр будут возложены на генерального секретаря ФФТ Давлатманда Исломова, а также двух представителей Узбекистана – Алима Арифова и Санджара Ризаева. Инспектировать судей в рамках соревнований будут Абдурахим Бобоев из Таджикистана и Виктор Колпаков из Кыргызстана. Все игры турнира будут обслуживать арбитры ФИФА из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Афганистана.

Всего на турнире для юношеских сборных стран-участниц Центрально-азиатской футбольной Ассоциации будут сыграны 10 матчей. Игры пройдут на Центральном стадионе Гиссара, который вмещает 20 тысяч зрителей.

В первый игровой день в понедельник, 3 июля, в 18:00 часов состоится встреча между юношескими сборными Кыргызстана и Узбекистана. А затем в 21:00 час на поле Центрального стадиона Гиссара выйдут команды Афганистана и Таджикистана.