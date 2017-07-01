Живая легенда футбола, знаменитый Диего Марадона объявил 30 июня, что готов стать главным тренером сборной Российской Федерации по футболу. Легендарный футболист Диего Марадона прибыл в столицу России с намерением увидеться с Владимиром Путиным.

Прославленный футболист не просто сообщил о готовности возглавить российскую сборную, но сообщил об этом как о свершенном факте. «Я для этого и приехал», - сказал Диего журналистам, отвечая на вопрос репортера во время интервью изданию «Советский спорт».

«У меня очень много планов, и впереди меня ожидает много работы», — сообщил 56-летний аргентинец изданию.

Марадона также назвал главную проблему российского футбола.

"У российских футболистов слабая подготовка, но умеют они многое. Проблема в менеджерах", — выразил мнение спортсмен.

Напомним, 8 мая Марадона занял пост основного тренера футбольной команды из ОАЭ.

На данный момент тренерский штаб сборной России возглавляет Станислав Черчесов, и он в этой должности сравнительно недавно.

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Диего Марадона — аргентинский футболист, лучший спортсмен страны XX века. Входит в сборную лучших игроков на всех чемпионатах по версии ФИФА, в Топ-100 футболистов ФИФА. Обладатель "Золотого мяча".

В три года он начал играть в футбол, с 15 лет играл в основном составе местной футбольной команды, а в 17 лет попал в национальную сборную Аргентины. Для обхода правил клуба ему пришлось сыграть несколько игр под псевдонимом — он не подходил по возрасту и тренеры пошли на уловку, чтобы показать талант молодого спортсмена.

Удивительно, что в национальной сборной Аргентины Марадона дебютировал раньше, чем в юношеской: Футболку первой команды страны он впервые надел в 1977 году, а за юношей сыграл лишь через полтора месяца.

Марадона 5 раз становился лучшим бомбардиром в истории чемпионата Аргентины — это самый лучший результат за всю историю страны.

В 1982 году Марадона перешел в каталонский футбольный клуб "Барселона". Сумма трансфера на тот момент была самой большой в истории футбола — 8 миллионов долларов.

На чемпионате мира 1986 года в Мексике в матче со сборной Англии на 51 минуте Марадона забил мяч в ворота рукой, но судья не заметил нарушения и засчитал гол. На послематчевой конференции футболист заявил, что гол был забит "отчасти головой Марадоны, а отчасти рукой Бога". От высказывания остались только два последних слова — "рука Бога", что и стало названием гола.