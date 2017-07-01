Центральный стадион Гиссара, где завершена укладка нового искусственного газона, примет первый международный футбольный турнир. С 3 по 8 июля тут пройдут соревнования под эгидой Центрально-азиатской футбольной Ассоциации среди юношеских сборных до 15 лет под названием «CAFA Under-15 Boys Tournament 2017», сообщает Федерация футбола Таджикистана.

За победу на турнире поборются юношеские сборные пяти стран – Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Афганистана. Юношеская сборная Ирана, которая также должна была приехать в Таджикистан, в последний момент отказалась от участия в данном турнире.

Согласно регламенту, турнир «CAFA Under-15 Boys Tournament 2017» пройдет по круговой системе в один круг. Победитель определится по наибольшему количеству набранных очков.

Всего на турнире для юношеских сборных стран-участниц Центрально-азиатской футбольной Ассоциации, который стартует в понедельник, 3 июля, будут сыграны 10 матчей. Все игры пройдут на Центральном стадионе Гиссара, где на днях завершилась работа по укладке нового искусственного газона.

Календарь игр турнира «CAFA Under-15 Boys Tournament 2017»

1-й тур

3 июля (понедельник)

18:00 – Кыргызстан – Узбекистан

21:00 – Афганистан – ТАДЖИКИСТАН

2-й тур

4 июля (вторник)

18:00 – Кыргызстан – Афганистан

21:00 – Узбекистан – Туркменистан

3-й тур

5 июля (среда)

18:00 – Туркменистан – Кыргызстан

21:00 – ТАДЖИКИСТАН – Узбекистан

4-й тур

7 июля (пятница)

18:00 – Афганистан – Туркменистан

21:00 – ТАДЖИКИСТАН – Кыргызстан

5-й тур

8 июля (суббота)

18:00 – Узбекистан – Афганистан

21:00 – Туркменистан – ТАДЖИКИСТАН

Примечание: все матчи пройдут на Центральном стадионе Гиссара.