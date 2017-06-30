Как добиться отмены присужденного наказания в виде штрафа, может ли мать внука претендовать на проживание там, где будет прописан её сын, и что делать, если тебе не хотят выплатить пенсию?

На вопросы читателей в нашей постоянной рубрике «Ваш личный юрист» отвечают специалисты юридической компании «Химоя».

Попадет ли под амнистию сын?

- Мой сын осужден по ч.1 ст. 237 за драку, и ему присудили штраф 25 000 сомони. Он нигде не работает, в 1998 году он лежал в психиатрической больнице. Я, его отец, работаю учителем в школе, и у меня большая семья, платить за него я не могу. Хочу знать, попадет ли он под амнистию ко Дню независимости и как можно добиться отмены или уменьшения штрафа?

Асроров Т., Согдийская область, Зафарабадский р-н

- В случае если преступление было совершено до вступления в силу Закона "Об амнистии" от 24.08.2016, то данное преступление подпадает под амнистию и ваш сын будет освобожден от уплаты штрафа. В случае если преступление совершено после принятия вышеназванного акта об амнистии, то до принятия следующего закона "Об амнистии" ваш сын будет обязан выплатить данный штраф. Однако если ваш сын не работает и не имеет имущества, на которое законом допускается обратить взыскание, то судебный исполнитель в порядке ч.2 ст. 31 Кодекса исполнения уголовных наказаний РТ вносит в суд представление о замене штрафа другим наказанием (исправительными работами). "Исправительные работы отбываются в соответствии с приговором суда по основному месту работы осужденного или в иных местах, определяемых инспекцией по исправительным делам, но в пределах населенного пункта, где проживает осужденный, с учетом его трудоспособности и, по возможности, специальности" (ч.1 ст. 39 вышеназванного Кодекса).

Прописали внука, но боимся, что заявится его мать…

- У меня внук - инвалид 2-й группы, ему 18 лет. Его мать отказалась от него, и опекуном стала бабушка. Мы хотим прописать внука в своей квартире, но квартиру оформили дарственной на сына, потому что мы уже старые и я тоже инвалид, у меня нет обеих ног.

Наш сын боится, что мать нашего внука может прийти и претендовать на проживание там, где будет прописан её сын (брошенный ею). Может ли мать внука действительно претендовать на проживание там, где будет прописан её сын?

Сафарали Курбанов

- Согласно части 1 статьи 47 Жилищного кодекса Республики Таджикистан "наниматель вправе в установленном порядке вселить с согласия проживающих с ним членов семьи в занимаемое им жилое помещение своего супруга, детей, родителей, а также других лиц". Таким образом, мама вашего внука может проживать только с согласия собственника. Поэтому можете прописывать внука. Его мама не имеет прав на жилье, где проживает ее сын, тем более он совершеннолетний и над ним установлена опека (или попечительство).

Как получить пенсию?

- Мы пенсионеры города Турсунзаде, которые работали на алюминиевом заводе и вышли на пенсию по 2-й сетке за вредное производство (52 г., 55 л., 58 лет). Пенсию до положенного срока в 63 года нам должно выплачивать предприятие, это прописано в наших контрактах. Но за 2014 - 2015 гг. пенсии пенсионерам не выплачивались или выплачивались частично. Из-за этого у многих накопились большие суммы задолженности по пенсии.

Когда мы обращаемся на предприятие и спрашиваем, когда же нам выплатят то, что нам задолжали, нам никто ничего говорить не хочет. Когда же обращаемся в местный отдел соцзащиты при наступлении пенсионного возраста в 63 года, они даже не принимают наши пенсии. Многие пенсионеры больные и нуждаются в лечении, но у них нет денег. Как мы можем забрать свои деньги, чтобы было юридически правильно?

Карпушин А. и др. (всего 30 пенсионеров)

- Закон «Об обязательном профессиональном пенсионном страховании» в части 1 ст. 8 обязывает работодателей уплачивать взносы: "Взносы на обязательное профессиональное пенсионное страхование уплачиваются за работников, занятых на рабочих местах, включенных в перечень рабочих мест с особыми условиями труда". И в ч.1 ст. 16 данного закона говорится: "Выплаты за счёт средств обязательного профессионального пенсионного страхования осуществляются в отношении тех лиц, которые работали на рабочих местах с особыми условиями труда и работодатель в соответствии с настоящим Законом уплачивал взносы учреждению страхования в их пользу".

Вам необходимо в письменном виде обратиться в организацию (завод). Согласно ч.1 ст. 18 Закона "Об обращениях физических и юридических лиц", "обращения, представленные в соответствующие органы и организации, рассматриваются в течение тридцати дней; обращения, не требующие дополнительного изучения и исследования, рассматриваются в течение пятнадцати дней со дня регистрации". Таким образом, организация обязана в течение одного месяца письменно дать вам ответ о причинах неисполнения обязательств по договору. Если вас не устраивает ответ организации, вы можете обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав и принудительным взысканием накопившихся долгов. Для более подробной консультации вам необходимо очно обратиться к юристу, так как нужно изучить договоры и другие документы по делу.

Недовольны налоговиком - обратитесь в налоговую…

- Я директор небольшого частного предприятия. Ко мне пришли из Налогового комитета района Шохмансур и потребовали, чтобы я сделал себе заработную плату в размере 1300 сомони (у меня зарплата 500 сомони), для того чтобы я смог больше отчислять налогов в бюджет. Я сказал, что не согласен с ними и не буду увеличивать себе зарплату, потому что все счета в банках закрыли из-за банкротства банков. Я не могу получить даже свою мизерную зарплату. Тогда они мне начислили штраф 1300 сомони, и, пока я его не выплачу, мне не разрешено ни закрыть свое предприятие, ни открыть. Ведь есть же закон о том, что государство должно всячески помогать и поддерживать малые предприятия. Но этот закон на деле не работает. Как мне поступить в данной ситуации?

Житель Душанбе Г.Р.

- В соответствии с абзацем 1 части 1 Указа Президента Республики Таджикистан "О мерах по усилению уровня социальной защищённости населения, увеличению действующих должностных окладов государственных служащих, работников бюджетных учреждений, организаций, размеров пенсий и стипендий" в Таджикистане минимальная заработная установлена в размере 400 сомони в месяц. Также в части 1 статьи 22 Закона "О государственной защите и поддержке предпринимательства" говорится: "Вмешательство, незаконные действия (бездействие) должностных лиц государственных органов, органов самоуправления посёлков и сёл, местных исполнительных органов государственной власти, государственных надзорных и проверяющих органов, а также правоохранительных органов в хозяйственную деятельность субъектов предпринимательства запрещается". Установление заработной платы - это дело самого хозяйствующего субъекта, и она не должна быть меньше минимального размера оплаты труда. Штраф, скорее всего, был наложен по другим причинам, так как КоАП не предусматривает штраф "за небольшую заработную плату". В случае несогласия с действиями местных налоговых органов можете с жалобой обратиться в Налоговый комитет, и, исходя из нашей практики, можем сказать, что в связи с тем, что за последние годы очень много предпринимателей прекратили свою деятельность, все жалобы предпринимателей тщательно проверяются и нередко решаются в пользу предпринимателей. Также вы имеете право на судебную защиту.