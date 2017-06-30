Рабочая группа Государственной думы выбрала текст присяги, которую должны будут приносить иностранцы при вступлении в российское гражданство. Об этом рассказал первый замглавы комитета по госстроительству Михаил Емельянов, сообщает РИА Новости.

На совещании с участием спикера Думы Вячеслава Володина в качестве основы был выбран текст главы комитета по госстроительству Павла Крашенинникова. Вот он:

Я, [имя], добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь:

— соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан;

— исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества;

— защищать свободу и независимость Российской Федерации;

— быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции.

Депутат пояснил, что этот текст будет направлен лидерам думских фракций на одобрение.

Рассмотреть вопрос о введении присяги при вступлении в российское гражданство депутатам ранее предложил президент Владимир Путин.

Свои проекты присяги предлагали как депутаты, так и рядовые граждане. Тексты опубликованы на сайте комитета по госстроительству.

Одними из первых свои варианты предложили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и вице-спикер Думы Ирина Яровая.

Законопроект должен быть принят до конца июля.