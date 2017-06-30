АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 3 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

- В Государственном театре кукол Душанбе пройдет детский спектакль (совместно с Московским театром кукол) "Теремок" по мотивам одноименной русской народной сказки.

- Сильнейший футзальный клуб Таджикистана “Диси Инвест”, в рамках подготовки к Клубному Чемпионату Азии по футзалу проведёт в Бишкеке два товарищеских матча. Соперником таджикской команды станет столичная “Алга”. Матчи пройдут в ФОК “Газпром” (Бишкек) 3 и 4 июля. Начало матчей в 20:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 3 ИЮЛЯ

1928 – В продаже появились первые телевизоры.

1936 – Образована Государственная автомобильная инспекция (ГАИ) СССР.

2012 - Президент Таджикистана пописал закон о выведении клеветы и оскорбления из уголовного законодательства в разряд гражданских правонарушений.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 3 ИЮЛЯ

1905 – Родился государственный и военный деятель Раджабали Джалилов.

1940 – Родился журналист Раджаб Мардонов.

1941 – Родился артист балета, Народный артист Таджикистана, лауреат Государственной премии имени А. Рудаки Музаффар Бурханов.

1941 – Родился журналист Зарнигор Шодустмамадова.

1952 – Родился актер театра, заслуженный деятель Таджикистана Насриддин Нуриддинов.

1953 – Родился композитор Константин Тушинок.

1954 – Родилась доктор филологических наук, литературовед Умриниссо Казакова.

1970 – Родился Давлатали Саидов, первый вице-премьер Таджикистана.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 3 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 35-40 тепла, в предгорьях ночью 14-19 тепла, днем 28-33 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 12-17 тепла, днем 25-30 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 тепла, днем 16-21 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 22-27 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 23-30 тепла.

По городу Худжанд - Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 27-29 тепла.