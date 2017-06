Deputies of Tajikistan’s lower house (Majlisi Namoyandagon) of parliament on June 30 unanimously voted to repeal the legislation allowing agents with the State Committee for National Security (SCNS) to enter people’s homes without permission or obtaining a court order.

