В Берлине после сильнейших проливных дождей 29 июня ввели чрезвычайное положение — за шесть часов пролилась трехмесячная норма осадков. Из-за подтопления были закрыты несколько станций метро.

На столицу Германии в четверг, 29 июня, обрушились дожди. Осадки были такой интенсивности, что пожарная служба Берлина вынуждена была объявить чрезвычайное положение.

Из-за непогоды в Берлине подземные переходы и спуски в метро превратились в маленькие водопады, а по некоторым маршрутам перестали ходить автобусы. Даже аэропорт частично залило водой.

Вода текла по первым этажам зданий, заливала троллейбусы, в лужах тонули автомобили. Только до обеда спасателям пришлось выезжать на вызовы более 200 раз.

Позже в Twitter появилось обращение к жителям Берлина с просьбой по возможности самим устранять мелкие последствия наводнений, и даже были приведены рекомендации как это лучше и правильно сделать.

Кроме того, в некоторых местах не могли справиться с большим количеством воды стоковые канализации.

Сегодня на Москву надвигается сильный шторм. МЧС уже предупредило москвичей о стихии.