В Душанбе выставлено на продажу имущество «Таджпромбанка» и «Фононбанка». Продаваться оно будет на аукционах, в которых смогут принимать участие все желающие. Аукционы будут проходить еженедельно по пятницам, сообщили «АП» в Национальном банке Таджикистана.

Администратор ликвидируемого «Таджпромбанка» сообщил «АП», что все заинтересованные лица и желающие приобрести имущество банка могут участвовать в торгах. «Сегодня утром состоялся первый аукцион. Для начала заинтересованные лица выбирают то, что хотят приобрести, затем оплачивают в кассу банка 1 700 сомони для участия в аукционе. Если участник торгов победит, эти деньги будут списаны с суммы за приобретаемое имущество. Если человек не победил, ему вернут эти деньги», - сказал он.

НБТ сообщает, что желающие участвовать в торгах могут обратиться в центральные офисы «Таджпромбанка» по адресу пр. Рудаки, 22 и «Фононбанка» - ул. Турсунзода.

В прошлом году четыре банка Таджикистана - «Таджиксодиротбанк», «Агроинвестбанк», «Таджпромбанк» и «Фононбанк» столкнулись с финансовыми проблемами.

Лицензии «Таджпромбанка» и «Фононбанка» были отозваны Национальным банком Таджикистана 24 февраля этого года. Поводом послужило то, что эти банки были не в состоянии обслуживать своих клиентов.

В начале марта Экономический суд города Душанбе принял решение о начале принудительной ликвидации этих кредитных организаций. Процесс ликвидации может продолжаться в течение двух лет. При необходимости законодательство позволяет продлить его решением суда еще на один год.

Согласно обнародованным правительством данным, в списке активов «Таджпромбанка» - 117 объектов. В нем в частности указывается здание головного офиса банка, 21 здание филиалов, а также многочисленные жилые дома, квартиры, малые производственные мощности и центры обслуживания.

Список активов «Фононбанка» содержит 37 объектов: здание головного офиса, здания четырех филиалов, жилые дома и квартиры, несколько малых предприятий, центров обслуживания и магазины.