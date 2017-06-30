Председателем недавно образованного ведомства страны по развитию туризма назначен Нуъмон Абдугаффорзода. Указ о его назначениии подписал сегодня Эмомали Рахмон. Новый глава туркомитета ранее работал в системе Госкомимущества.

Как сообщает пресс-служба главы государства, его первым заместителем назначен Хабибулло Амирбекзода, который ранее работал в должности заместителя председателя Комитета по делам молодёжи, спорту и туризму при правительстве Таджикистана. Совсем недавно комитет был преобразован: туризм отделили и вывели в новое ведомство.

Ширин Амонзода, ранее работавшая в Минэкономразвития, назначена заместителем главы Комитета по развитию туризма при правительстве РТ.

Глава государства также подписал указы, согласно которым Курбониён Тоджиддин освобожден от должности судьи суда Пянджского района Хатлонской области в связи с нарушением закона при рассмотрении дел и совершением поступка, порочащего честь и достоинство судьи.

Также прекращены полномочия судьи суда города Вахдат Курбонзода Кудратулло в связи с его смертью.

Распоряжением президента Махсуджон Махкамзода освобожден от должности заведующего секретариатом премьер-министра Республики Таджикистан.