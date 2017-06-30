Таможенная служба Таджикистана задержала 41-летнюю гражданку России Татьяну Хужину за попытку вывоза из страны двухкопеечной медной монеты 1823 года выпуска.

На сайте таможенного ведомства Таджикистана отмечается, что задержанная попыталась вывести монету без заполнения декларации в своем багаже и была остановлена на рейсе Душанбе-Москва.

Согласно заключению экспертизы Минкультуры Таджикистана, изъятая монета времен царской России имеет историческую, культурную, музейную и нумизматическую ценность.

Таможенная служба подчеркивает, что согласно нормам законодательства Таджикистана, незаконный вывоз из страны монет, имеющих такую ценность, запрещается.

В отношении гражданки России возбуждено уголовное дело по статьям 32 (покушение на преступлении) и 289 (контрабанда) УК Таджикистана.