Сенаторы предлагают внести запрет на курение «в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 метров» от входов в подъезды многоквартирных домов.



В пояснительной записке парламентарии заявляют, что граждане «вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома», а жители нижних этажей становятся «заложниками», не имея возможности открыть окна, пишет РБК.



«Проблема усугубляется, когда на первом этаже дома располагается офис или магазин», — уточняют авторы.

Постоянное присутствие курящих офисных сотрудников способно стать причиной возникновения многих хронических заболеваний, в том числе онкологии, у некурящих граждан, подчеркивают сенаторы.



В апреле Госдума отклонила в первом чтении проект закона, который предлагал запретить продажу сигарет не достигшим 21 года гражданам. Профильный комитет нижней палаты по охране здоровья заключил, что законопроект необоснованно ограничивает способность совершеннолетних лиц «осуществлять свои права».



В России антитабачный закон действует с 1 июня 2013 года. Он запрещает курение в подъездах, офисах, больницах, школах и вузах, на детских площадках, на расстоянии менее 15 м от метро, остановок общественного транспорта, вокзалов и аэропортов. С 1 июня 2014 года запрещается курить в ресторанах, кафе, гостиницах, на платформах пригородных электричек и в поездах дальнего следов​ания.