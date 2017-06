Residents of many border areas of Tajikistan are not able to pick up programs of Tajik national TV and radio channels. This, in turn, creates conditions for filling of the country’s information space by foreign resources, which does not meet national interests of Tajikistan.

