Нижняя палата парламента Таджикистана сегодня без обсуждения и единогласно отменила принятые в октябре прошлого года поправки в закон «Об органах национальной безопасности». Тогда, согласно поправкам, сотрудники ГКНБ получили право без разрешения входить в дома граждан в случае возникновения реальной угрозы теракта. Однако, верхняя палата парламента так и не утвердила их.

В четверг спикер нижней палаты парламента Шукурджон Зухуров без разъяснения причин обратился к депутатам с предложением отменить принятые поправки. Причем, он даже не указал, о каких именно поправках идет речь, но несмотря на это депутаты поддержали его.

Между тем, источник «АП» в правительстве республики пояснил нам, что депутаты сегодня отменили принятые в 2016 году поправки в закон «Об органах национальной безопасности». «Как выяснилось, при принятии тех поправок были допущены некоторые нарушения прав граждан», - отметил источник, отказавшись сообщать, о каких именно нарушениях идет речь.

«Сотрудники спецслужб получают право несанкционированного проникновения в жилища граждан в исключительных случаях, например, при угрозе совершения террористического акта, необходимости защиты жизни и здоровья населения, освобождения заложников», - пояснил на сессии депутатам в октябре 2016 года председатель Государственного комитета национальной безопасности республики Саймумин Ятимов.

«Бывают случаи, когда в доме отсиживаются террористы, или держат заложников, а времени для получения санкции у спецслужб нет, и теперь они получают право в подобных случаях действовать без санкции», - подчеркнул глава ГКНБ. Он также отметил, что сотрудники ГКНБ получили новые правила применения физической силы, вооружения, спецтехники при угрозе теракта и обезвреживании экстремистов.

«Реформы законодательства, прежде всего, направлены на защиту жизни и здоровья населения и поддержание мира и стабильности в стране», - сказал он тогда.

О возможности превратного истолкования реформ гражданами и СМИ высказался тогда на сессии помощник президента по правовым вопросам Махмадали Ватанзода.

«Не надо писать, что сотрудники ГКНБ могут в любой момент, когда захотят, без разрешения врываться в жилища граждан. Они получили право это дело только в исключительных случаях, потому как обязаны принять все меры для защиты жизни и здоровья населения, - отметил Ватанзода. - Законодательством Таджикистана предусмотрена компенсация со стороны государства гражданам, у которых были повреждены жилища или имущество во время проведения антитеррористической операции».

Стоит напомнить, что верхняя палата парламента Таджикистана 16 февраля этого года не поддержала эти поправки, которые ранее поддержала нижняя палата.

Спикер Маджлиси милли Маджлиси Оли Махмадсаид Убайдуллоев выступил против них и предложил их еще раз изучить депутатам: по его мнению, необходимо поставить грань между обеспечением безопасности и правами граждан.

Данный поправки в закон «Об органах национальной безопасности» так и не обрели законную силу, а сегодня и вовсе были отменены.