Дональд Трамп и Владимир Путин впервые встретятся на полях саммита G20 в Гамбурге, объявили в Белом доме. Повестка встречи лидеров России и США пока не определена, пишет РБК.

Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на полях саммита G20 в Гамбурге. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление советника по национальной безопасности Трампа Герберта Макмастера. Макмастер добавил, что пока не определена конкретная повестка встречи.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7 и 8 июля. Макмастер сообщил, что Трамп также проведет двухстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.



Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков днем 29 июня сообщал, что «никакой встречи пока не готовится», имея в виду отдельные переговоры между президентами, передает корреспондент РБК.



«Никакой встречи пока не готовится, пока никаких подвижек нет. Я по-прежнему не хотел бы комментировать газетную информацию, потому что крохи достоверной информации погибают под огромным количеством дезинформации, фейков, которые публикуются сейчас», — заявил Песков.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 июня заявил, что Москва исходит из того, что встреча произойдет.

Британская газета The Guardian со ссылкой на бывших сотрудников Белого дома писала, что Трамп попросил своих советников подготовить список предложений, которые можно было бы обсудить на встрече с Путиным. В их число может войти возвращение России двух загородных резиденций, которые принадлежали российским дипломатам. Они расположены в Мэриленде и Нью-Йорке. Эти резиденции закрыл в конце декабря 2016 года своим решением бывший президент США Барак Обама.



Агентство AP со ссылкой на бывших и действующих членов администрации Трампа сообщало, что президент США рассчитывает на встречу с Путиным, но не все в его команде поддерживают такой курс.



Специалисты двух экспертных центров, Российского совета по международным делам (РСМД) и Центра стратегических и международных исследований (CSIS), подготовили к встрече двух лидеров «дорожную карту» по нормализации двусторонних отношений», сообщал 27 июня РБК. Этот документ содержит рекомендации поощрять диалог между бизнесом двух стран, наладить канал между политиками и военными для предотвращения военных инцидентов, продолжать переговоры по урегулированию на Украине, сдерживать военную деятельность в Арктике.