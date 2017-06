Representatives of Tajikaeronavigatsiya (Tajik air navigation) and the Ministry of Finance of Tajikistan were on a working visit to Paris from June 25 to June 28 to conduct negotiations on construction and equipping of a new control tower at the Dushanbe airport.

Шакли пурраи хабар танҳо барои обунашудагон дастрас аст Аллакай обуна шудед? Вуруд