Суд города Душанбе вынес приговоры в отношении трех человек, обвиненных в мошенничестве. Осужденные обманывали инвалидов.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Таджикистана, на скамье подсудимых находились граждане Саёхат Сохибназарова, Махмуджон Носиров и Билолиддин Мудинов. Они входили в доверие к инвалидам и брали с них денежные суммы, обещав оказать содействие в получении жилья в городе Душанбе.

С июня 2016 года по январь 2017 года, подсудимые, войдя в доверие инвалидов из города Гиссар и района Нурабад, собрали в общей сложности около 196,7 тыс. сомони, которые потратили на свои нужды. До приговора суда они не возместили нанесенный финансовый ущерб инвалидам.

Преступники вскоре были задержаны, и в отношении них было возбуждено уголовное дело по статье 247 ч.4 (мошенничество в крупном размере) УК РТ.

Решением столичного суда С. Сохибназарова приговорена к 11 годам лишения свободы, М. Носиров к 9 годам и Б. Мудинов к 9 годам лишения свободы.