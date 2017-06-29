АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА

- В Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни состоится балет Минкуса "Дон Кихот". Начало в 18-00.

- В лицее «Рахнамо» города Душанбе состоятся соревнования по шахматам в рамках Фестиваля национальных игр Таджикистана.

- В Ташкенте открывается чемпионат Азии по боевому и спортивному самбо. Турнир пройдет как среди основного состава, так и молодёжи и юниоров во всех весовых категориях. Участвуют сборные команды 30 стран, в том числе и Таджикистана.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 30 ИЮНЯ

1940 - Открытие мясокомбината в городе Душанбе.

2008 - Начал давать ток второй агрегат Сангтудинской ГЭС-1.

2012 - Узбекистан решил вновь приостановить членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

2016 - Таджикистан денонсировал соглашение с Кыргызстаном об упрощенном порядке приобретения гражданства

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 30 ИЮНЯ

1905 – Родился государственный и военный деятель Раджабали Джалилов.

1941 – Родился журналист Зарнигор Шодустмамадова.

1952 – Родился актер театра, заслуженный деятель Таджикистана Насриддин Нуриддинов.

1953 – Родился композитор Константин Тушинок.

1954 – Родилась доктор филологических наук, литературовед Умриниссо Казакова.

1970 – Родился Давлатали Саидов, председатель Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом РТ.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 35-40 тепла, в предгорьях ночью 14-19 тепла, днем 28-33 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 12-17 тепла, днем 25-30 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 тепла, днем 16-21 тепла.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 22-27 тепла.

По городу Душанбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Худжанд - Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Хорог - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 27-29 тепла.