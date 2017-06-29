Молодой боксер-профессионал из Таджикистана Мехрубон Сангинов стал учеником именитого американского тренера Флойда Майвезера-старшего.

Таджикский боксер Мехрубон Сангинов готовится к очередному рейтинговому поединку с американским профессионалом Джоном Бревером (Jonh Brewer). Бой по версии World Boxing Board состоится 22 июля в Шарлотте (штат Каролина, США).

В настоящее время таджикский боксер проходит подготовку в Лас-Вегасе в зале Флойда Майвезера. Тренировкой Мехрубона Сангинова руководят Флойд Майвезер-старший и личный тренер боксера казахстанец Сагатбек Мусаханов.

«В зале Майвезера - идеальные условия для занятий, - сообщил Мехрубон Сангинов «АП». – В спаррингах я встречаюсь с лучшими боксерами мира, что непременно окажет положительно влияние на мою подготовку».

Таджикский боксер уверен в своей победе, несмотря на то, что его соперник является хозяином ринга. «Наш поединок станет главным в вечернем шоу 22 июля в Шарлотте», - сообщил Мехрубон.

Боксер Мехрубон Сангинов в весовой категории 76,2 кг в предыдущих рейтинговых боях выиграл боксеров из Грузии, Латвии, Польши.