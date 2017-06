On Wednesday June 28, Tajik Interior Minister Ramazon Rahimzoda met here with his Uzbek counterpart Abdusalom Azizov on the sidelines of a regular session of the of the CIS Council of the Interior Ministers that took place in the Tajik capital on the same day.

Шакли пурраи хабар танҳо барои обунашудагон дастрас аст Аллакай обуна шудед? Вуруд