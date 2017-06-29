Пользователям одного из самых популярных мессенджеров – Viber, открывается новая возможность ярче и эмоциональней выразить свои чувства в переписке с друзьями и близкими! Компания Tcell разработала и внедрила в приложение Viber собственный пакет стикеров для общения.

Стикеры в Viber – это специальные наклейки, используемые в приложении Viber, являющиеся дополнением к обычным смайликам, которые можно отправлять в переписке своему собеседнику.

Пакет «Будь на связи!» от Tcell стал первым брендированным таджикским пакетом стикеров в Viber. Позитивные и веселые стикеры с национальными таджикскими атрибутами и персонажами от Tcell помогут выразить чувства и эмоции в переписке, отобразить ваше настроение.

Скачать и установить пакет национальных стикеров от Tcell можно в Магазине стикеров Viber абсолютно бесплатно для всех пользователей мессенджера. Найти пакет в Магазине можно по названию «Будь на связи!». Устанавливая пакет стикеров от Tcell, вы автоматически становитесь читателем паблик-чата Tcell, где можно узнавать о последних новостях компании и инновациях на рынке телекоммуникаций. На паблик-чат Tcell подписаны уже около 18 тысяч пользователей.

В 2015 году, компания Tcell запустила собственное национальное приложение для общения – «Чи Гап». Сразу после запуска приложения, был проведен конкурс для всех желающих дизайнеров и художников по созданию «таджикских» смайликов, которые теперь функционируют в приложении. Это таджикские народные герои, которые передают привет, приглашают на плов, улыбаются или грустят. На основе созданных смайликов для «Чи Гап», компания Tcell разработала и создала стикеры и для таджикской аудитории приложения Viber.

Передавайте свои хорошие эмоции на расстоянии и проявляйте свою индивидуальность с помощью забавных стикеров от Tcell!

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.