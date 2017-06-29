Мэрия административного центра Хатлона предлагает переименовать город Курган-тюбе в город Бохтар, а город Сарбанд (в советский период город Калининабад) - в город Леваканд.

Одновременно власти Хатлонской области предлагают правительству Таджикистана переименовать Бохтарский район (в период существования СССР - Коммунистический) в район Кушониён.

Источник «АП» в верхней палате парламента Таджикистана сообщил, что данные предложения будут изучены правительством Таджикистана и, в случае одобрения, для рассмотрения будут направлены в Маджлиси милли Маджлиси Оли страны.

Если вышеназванные процедуры будут выполнены в ближайшее время, то верхняя палата парламента Таджикистана может рассмотреть вопрос о переименовании городов на своей одиннадцатой сессии, которая созвана на 13 июля.

Курган-Тюбе - город в юго-западном Таджикистане, административный центр Хатлонской области. Расположен в 100 км к югу от города Душанбе, в центре богатого оазиса в долине реки Вахш.

Согласно древним источникам, оазис Курган-Тюбе появился во времена Кушанского царства. По одним данным Курган-Тюбе возник в VII веке, по другим – значительно позже.

Территория современного Курган-тюбе в средние века была известна как Хутталь, а сам город знали как Леваканд, или Вахш.

В конце VII века город попал под власть арабов. Вблизи Курган-тюбе, на берегу реки Вахш, находятся руины города X—XIII веков Лагман, вероятно вместе с Курган-тюбе бывшего частью обширного оазиса.

В 12 км к востоку от Курган-Тюбе возвышается холм Аджина-Теппе, здесь сохранились остатки буддийского монастыря VII - VIII в.в. (святилища, кельи, ступы, скульптуры, настенные росписи).

Оазис был разрушен монгольским нашествием Чингизхана. Затем город принадлежал Чагатайскому улусу. Только в XVI веке рост города возобновился.

После революции 1917 года в Российской империи город стал столицей провинции Курган-Тюбе.

В наши дни Курган-тюбе является одним из крупнейших городов республики, областным центром Хатлонской области. Здесь расположены несколько больших промышленных предприятий, вузы, колледжи, лицеи, гостиницы.

Напомним, совсем недавно, 30 мая, был снят с поста председатель Курган-тюбе Амирулло Асадулло, который возглавлял город с 21 февраля 2014 года. Он был переведен на другую работу.

Новым и.о. мэра города был назначен Абдуаллим Исмоилзода, ранее возглавлявший Шахритузский район.