В Узбекистане 30 сентября стартует уникальная международная экспедиция под названием "Дорогами Александра Великого", организуемая узбекским туроператором Marakanda Expedition.

Ее участники совершат 7-дневное путешествие по историческим местам, связанным с пребыванием Александра Македонского в Бактрии и Согдиане в 329-327 годах до нашей эры, сообщает интернет-портал Подробно.уз.

Туристы ознакомятся с археологическими памятниками, музейными артефактами, версиями реконструкций маршрутов царских походов и событий, приведших к великому примирению, венцом которого стала свадьба Александра и Роксаны. Рабочие языки экспедиции — русский, английский и греческий.

Узнав о масштабном проекте, аналогов которому пока в республике нет, издание пообщалось с одним из экспертов турпохода, археологом, кандидатом исторических наук Узбекистана Леонидом Сверчковым.

По его словам, в готовящемся путешествии может принять участие любой желающий, независимо от возраста и профессии. Проект нацелен на любителей приключений, истории и древностей.

"Я работаю по всей территории Средней Азии, кроме Бухарской области. Раскопки многих известных памятников проходили не без моего участия. Поэтому меня пригласили сюда экспертом. Дело в том, что наши археологические памятники сделаны не из камня, а из сырца: или поксы (глина — ред.), или сырцового кирпича. В силу этого сохраняются лишь одни фундаменты. Вид не очень презентабельный, поэтому чаще всего нужно людям объяснять, говорить, что это и как — вот это коридор, вот это поворот и так далее, что это представляло собой", — рассказывает Леонид Михайлович.

В связи с этим ученый делает сенсационное заявление, говоря, что если бы архитектурные сооружения, найденные на территории Узбекистана, возводились в древности из камня, то египетские пирамиды никто бы не смотрел. "Поверьте мне! ", — восклицает археолог.

"Потому что у нас были сооружения намного более монументальные и грандиозные — и замки, и городища, и поселения, и амфитеатры, и все что угодно. Но, к сожалению, что имеем, то имеем. Для этого и нужен археолог, чтобы объяснил и показал, что вот здесь находилось то-то, там то-то", — делится собеседник.

Естественно, рассуждает Сверчков, что его спросят, а почему он решил, что тут это находилось. Вот здесь и понадобится его ученый опыт.

"Я объясню, потому что… Турист сейчас умный, когда ему говорят, что вот этот "холм", видите, был основан, скажем, в пятом веке нашей эры. Простите, а как вы это доказываете? Я объясняю, как, то есть это не просто популяризаторская экспедиция, а научно-популярная. Там под все подводится научное обоснование", — поясняет эксперт.

По его мнению, если говорить о самом маршруте Александра, то здесь с научной точки зрения достаточно все выверено. Marakanda Expedition подошла к этому проекту очень скрупулезно и академически. Потому что, как считает археолог, везде есть материалы, которые хронологически соотносятся со временем и событиями, связанными с походом Александра Македонского в Среднюю Азию.

В заключение беседы ученый объяснил, почему все-таки выбор организаторов экспедиции был сделан именно в пользу этого маршрута.

"Вы знаете, персона Александра Великого известна во всем мире, как с отрицательной точки зрения, так и с положительной. Соответственно, чтобы привлечь внимание к Средней Азии, с чего-то надо было начинать. Ну а поскольку его даже в школах изучают во всем мире, соответственно решили начать с этой персоны, и проложить маршрут не традиционный по памятникам исламской культуры, которая уже достаточно известна и хорошо во всем мире популяризована… Начинать нужно с этого", — заметил собеседник.