Главный имам-хатиб Ташкента Анвар-кори Турсунов призвал граждан республики своевременно погасить имеющиеся долги за воду, электричество и газ. Он предупредил, что должники не смогут совершить Хадж – большое паломничество в Мекку. Это первое выступление известного религиозного деятеля в рамках кампании по взысканию долгов с населения республики за свет и газ, сообщает интернет-издание Podrobno.uz.

Главный имам-хатиб столицы Анвар-кори Турсунов предупредил граждан о том, что должники за жилищно- коммунальные услуги не смогут совершить паломничество к Святым местам.

«Если у человека есть долг хотя бы в один сум, то его Хадж не будет принят. Мы не будем даже пускать в самолет таких людей, которые едут в Хадж», – отметил Турсунов на заседании международного пресс-клуба

Он предупредил мусульман, что человек ответить перед Аллахом за каждую зря потраченную каплю воды и добавил, что «в Узбекистане есть такие люди, которые читают намаз, совершают Хадж, но не платят за использованное электричество».

Стоит отметить, что это первое выступление известного религиозного деятеля в рамках кампании по взысканию долгов с населения республики за свет и газ.

​В конце мая этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзияев своим указом создал Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре республики, отвечающее за погашение задолженностей за электроэнергию и газ. Взысканием долгов за услуги ЖКХ займутся сотрудники хокимиятов, банков, образовательных учреждений, махаллинских комитетов, налоговой инспекции, МВД, а также других госорганов.

В Узбекистане уже несколько лет наблюдается энергетический кризис. Это признают и чиновники предприятий, отвечающих за снабжение электрической энергией бытовых потребителей.

Многие узбекистанцы годами жалуются на отсутствие света и газа. Во многих регионах республики люди страдают от перебоев с электричеством, которое дают всего лишь на несколько часов в день. В некоторых областях страны газа нет уже в течение нескольких лет.

По официальным данным, на сегодняшний день общий объем задолженности за газ и электроэнергию физических и юридических лиц в Узбекистане составляет более 5 триллионов сумов (около 1,25 миллиарда долларов).

По этой причине, в Узбекистане усилили ответственность за срыв пломбы счетчика. С 1 июля граждан будут привлекать к административной и уголовной ответственности за умышленную порчу пломб приборов учета электрической, тепловой энергии, природного газа, холодной и горячей воды.

Как пишет газета «Новости Узбекистана», самовольное подключение к электрическим, тепловым, газовым или водопроводным сетям общего пользования либо умышленная порча приборов учета электрической, тепловой энергии, природного газа, холодной или горячей воды, в том числе их пломб, либо вмешательство в приборы учета извне с целью изменения их показателей, совершенные после применения административного взыскания за такие же действия повлечет за собой штраф от 25 до 75 МРЗП или обязательные общественные работы до 240 часов или исправительные работы до 1-го года.

Как сообщают источники «Озодлика», сотрудники практически всех государственных органов и учреждений привлечены к кампании по взысканию долгов с физических лиц за услуги ЖКХ.