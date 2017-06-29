Как ожидается, нововведения затронут 280 аэропортов более, чем в ста странах мира.

Министр внутренней безопасности США Джон Келли 28 июня объявил об ужесточении требования к мерам безопасности для авиарейсов, прибывающих в США из-за рубежа.

«Безопасность — моя главная забота. Наши враги умеют приспосабливаться, и мы тоже должны», — заявил Келли, сообщает Reuters.

Издание отмечает, что речь идет о проведении более тщательных проверок пассажиров и сотрудников аэропортов, сканировании электронных приборов и поиске следов взрывчатых веществ.

Нововведения должны коснуться 280 аэропортов в 105 странах мира. По словам источников Reuters, авиакомпании должны перейти на новые правила в течение 120 дней, за исключением усиления мер по поиску взрывчатки, на которое отведено три недели.

По словам Келли, США могут запретить перевозить электронные приборы, в том числе ноутбуки, тем авиакомпаниям, которые не выполнят новые требования. В то же время США могут снять запретна перевозку ноутбуков в ручной клади из аэропортов ряда стран Африки и Ближнего Востока в случае соблюдения правил.

После введения запрета на провоз крупных электронных устройств из нескольких мусульманских стран США, по данным СМИ, собирались ввести аналогичные ограничения для европейских аэропортов, но позже отказались от этих планов.