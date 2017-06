Paris will build the Institute of Maternity and Childhood Protection in Dushanbe in the near future, France’s Ambassador to Tajikistan, Ms. Yasmine Gouedard, noted here yesterday during a meeting with Dushanbe Mayor Rustam Emomali, according to the press center of the Dushanbe mayor’s office.

