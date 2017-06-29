Депутаты Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана с 1 июля уходят на каникулы после заключительного заседания третьей сессии пятого созыва, которое состоится завтра, 30 июня.

На последнем заседании третьей сессии перед депутатами о проделанной работе отчитается спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров, сообщили в нижней палате.

Отпуск народных избранников продлится до 15 августа, а с 16 августа по 30 сентября депутаты будут работать в профильных комитетах и комиссиях.

Согласно регламенту нижней палаты парламента Таджикистана, четвертая сессия нижней палаты парламента республики пятого созыва начнет в свою работу в начале октября текущего года.

Во время летних каникул, по необходимости, президент Таджикистана вправе созвать внеочередную сессию парламента страны.