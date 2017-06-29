Париж в ближайшее время построит в Душанбе институт материнства и ребенка, об этом заявила посол Франции Ясмин Гуедар 28 июня в ходе встречи с мэром Душанбе Рустамом Эмомали.

На встрече было констатировано, что в 2019 году в Париже пройдет первая в истории выставка Таджикистана, на которой будет продемонстрированы достижения нашей страны, начиная с каменного века до сегодняшнего дня, сообщает пресс-служба мэра Душанбе.

Стороны с удовлетворением отметили сотрудничество двух государств в строительстве нового терминала столичного аэропорта, возведении контрольно-диспетчерской башни в душанбинском аэропорту, начало работы торгового центра «Ашан» в столице Таджикистана.